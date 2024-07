Rastreador de agência livre da NHL 2024: notícias, contratos, notas, buzz

A offseason de 2024 da NHL começou de forma selvagem. Apenas quatro dias após o Florida Panthers ganhar a Stanley Cup, um draft épico da NHL de 2024 aconteceu no Sphere em Las Vegas, incluindo várias grandes trocas junto com 225 prospectos encontrando novos lares.

Agora é hora das 32 diretorias da liga aumentarem seus elencos por meio de agência livre.

Aqui está nosso rastreador continuamente atualizado, apresentando uma lista de todos os jogadores contratados, juntamente com análises dos maiores negócios e rumores sobre o que pode acontecer a seguir.

Observe que as ofertas mais recentes estão no topo, indicadas pela data.

1 de julho

Em sua busca para melhorar um pouco mais do que na temporada passada, os Oilers adicionaram um artilheiro comprovado, assinando com Jeff Skinner um acordo de um ano e US$ 3 milhões após sua compra pelos Sabres. Eles também recontrataram o herói dos playoffs Mattias Janmark para um acordo de três anos e US$ 4,35 milhões.

Nota

Muita rotatividade na defesa do Carolina nesta offseason, mas houve uma boa mudança em Sean Walker, de 29 anos, que fechou um contrato de cinco anos e US$ 18 milhões.

Os Sharks continuam a fazer adições sábias de veteranos ao seu jovem elenco, assinando um contrato de dois anos e US$ 10 milhões com o pivô Alex Wennberg.

Dallas continua sua onda de gastos com o veterano defensor, recontratando Nils Lundkvist por um ano, US$ 1,25 milhão.

A carreira de jogador da NHL continuará para Corey Perry, já que o veterano está renovando com os Oilers por um ano, US$ 1,4 milhão.

Os Kings aumentaram o tamanho e a força de sua defesa, assinando com o veterano Joel Edmundson um contrato de quatro anos e US$ 15,4 milhões.

O Avalanche aumenta sua profundidade na linha azul, concordando com os termos do veterano defensor Calvin de Haan em um contrato de um ano, no valor de US$ 800.000.

O atacante Anthony Beauvillier tem viajado bastante nas últimas temporadas e está indo para um novo time novamente para 2024-25, assinando um contrato de um ano e US$ 1,25 milhão com os Penguins.

O grande acordo do goleiro Jack Campbell com os Oilers não deu muito certo, e ele foi para os Red Wings, concordando com os termos de um contrato de um ano no valor de US$ 775.000.

Os Capitals continuam aumentando seu elenco, concordando com os termos de um contrato de um ano e US$ 1 milhão com o ala Taylor Raddysh.

Outro veterano defensor desembarcou em Dallas: Ilya Lyubushkin está assinando um contrato de dois anos e US$ 6,5 milhões com o Stars.

Os Islanders finalmente entraram no chat! O defensor Mike Reilly está voltando com um contrato de um ano, enquanto o atacante Anthony Duclair está voltando para a Divisão Metropolitana por meio de um acordo de quatro anos e US$ 14 milhões.

Detalhes do acordo

Os Red Wings reforçam seu grupo com o ex-defensor do Rangers, Erik Gustafsson, assinando um contrato de dois anos e US$ 4 milhões.

Depois de terminar a temporada 2023-24 com o Lightning, o veterano defensor Matt Dumba está indo para o Stars por meio de um acordo de dois anos e US$ 7,5 milhões. E depois de patinar pelos Devils na temporada passada, o companheiro defensor Brendan Smith também está indo para Dallas, por meio de um acordo de um ano e US$ 1 milhão.

Sam Steel está retornando ao Stars, concordando com os termos de um contrato de um ano e US$ 1,2 milhão com o Dallas.

O veterano agitador Garnet Hathaway permanecerá com os Flyers por meio de uma extensão de dois anos e US$ 4,8 milhões.

Outro campeão da Stanley Cup está deixando os Panthers, já que Ryan Lomberg está assinando um contrato de dois anos e US$ 4 milhões com os Flames.

O ex-atacante do Golden Knight, Chandler Stephenson, está indo para Seattle, assinando um contrato de sete anos e US$ 43,75 milhões com o Kraken.

Nota

É uma jogada que não receberá tanta atenção quanto a contratação de Stamkos, Marchessault e Skjei, mas os Predators fizeram uma adição ao seu grupo de goleiros, assinando com Scott Wedgewood um contrato de dois anos e US$ 3 milhões.

O Stars encontrou seu reserva para Jake Oettinger, concordando com Casey DeSmith em um contrato de um ano e US$ 3 milhões.

Depois de chegar à final da Stanley Cup com os Oilers, o atacante Warren Foegele está indo para Los Angeles, assinando um contrato de três anos e US$ 10,5 milhões com os Kings.

O veterano defensor Matt Grzelcyk não patrulhará a linha azul dos Bruins; em vez disso, ele assinará um contrato de um ano e US$ 2,75 milhões com os Penguins.

Depois de atuar pelos Hurricanes nas últimas temporadas, Stefan Noesen está retornando aos Devils, assinando um contrato de três anos e US$ 8,25 milhões.

O Stars continua no negócio de Matt Duchene, assinando uma extensão de um ano e US$ 3 milhões com o veterano atacante.

Um importante atacante dos Golden Knights nas últimas duas temporadas, Michael Amadio está se juntando aos Senators por meio de um contrato de três anos e US$ 7,8 milhões.

Jonathan Drouin viveu um renascimento com o Avalanche em 2023-24 e continuará assim por pelo menos mais uma temporada, assinando um contrato de um ano por US$ 2,5 milhões.

Mais um ex-Bruins indo para Vancouver, já que Danton Heinen está se juntando aos Canucks por meio de um contrato de dois anos e US$ 4,5 milhões.

O goleiro veterano Matt Murray retornará ao Maple Leafs para 2024-25, concordando com os termos de um contrato de um ano no valor de US$ 875.000.

Foi uma história de duas temporadas para Cam Talbot em 2023-24, já que um ótimo começo deu lugar a um final difícil. Ele espera uma campanha consistentemente forte com os Red Wings, após concordar com um acordo de dois anos e US$ 5 milhões.

O ex-Bruin Jake DeBrusk desembarcou em Vancouver, assinando um contrato de sete anos e US$ 38,5 milhões com os Canucks.

Detalhes do acordo | Nota

Jake Debrusk discute sua decisão de assinar um contrato de 7 anos com o Vancouver Canucks.

Precisando de ajuda veterana no meio, os Blue Jackets estão assinando com Sean Monahan um contrato de cinco anos e US$ 27,5 milhões.

Nota

Os Capitals continuam a construir nas bordas, assinando com Brandon Duhaime um contrato de dois anos e US$ 3,7 milhões.

Depois de vencer a Stanley Cup com os Panthers, o atacante Kevin Stenlund está indo para o Hockey Club por meio de um contrato de dois anos e US$ 4 milhões.

O defensor William Carrier está assinando com os Hurricanes, concordando com os termos de um contrato de seis anos e US$ 12 milhões.

O veterano atacante Kiefer Sherwood está indo para Vancouver, fechando um contrato de dois anos e US$ 3 milhões com os Canucks.

Os Hurricanes perderam alguns defensores na agência livre, mas eles vão manter um muito importante para o futuro próximo, concordando com uma extensão de oito anos e US$ 51,69 milhões para Jaccob Slavin.

Depois de recontratar Joseph Woll nesta offseason, o Maple Leafs adicionou uma opção veterana em Anthony Stolarz por meio de um acordo de dois anos e US$ 5 milhões.

O Minnesota Wild está no conselho, assinando com o atacante Yakov Trenin um contrato de quatro anos e US$ 14 milhões.

O veterano defensor Nikita Zadorov chegou a Boston por meio de um contrato de seis anos e US$ 30 milhões com os Bruins.

Detalhes do acordo | Nota

Os Oilers aumentaram sua profundidade de ataque para as próximas duas temporadas, assinando com Viktor Arvidsson um contrato de dois anos e US$ 8 milhões.

Detalhes do acordo

Os Sabres adicionam um veterano ponta-armador, Jason Zucker, assinando um contrato de um ano e US$ 5 milhões.

Outro veterano defensor está se juntando aos Devils, já que Brenden Dillon concordou com um contrato de três anos e US$ 12 milhões com Nova Jersey.

Os Flames trouxeram de volta um dos seus jogadores — Yegor Sharangovich por cinco anos, US$ 28,75 milhões — e também um agente livre externo, Anthony Mantha (um ano, US$ 3,5 milhões).

O ex-campeão da Stanley Cup David Perron continuará sua carreira na NHL com os Senators, assinando um contrato de dois anos e US$ 4 milhões.

Mais um veterano defensor está indo para Utah, já que Ian Cole está assinando um contrato de um ano e US$ 3,1 milhões com o Hockey Club.

Os Bruins deram um grande impulso à posição de pivô, assinando com Elias Lindholm um contrato de sete anos e US$ 54,25 milhões.

Detalhes do acordo | Nota

Os Predators entraram no chat, fechando acordos com três dos principais agentes livres do mercado:

Detalhes do acordo | Notas

O veterano ponta Tyler Toffoli está de volta à Califórnia, assinando um contrato de quatro anos e US$ 24 milhões com os Sharks.

Detalhes do negócio | Grau

Após vencer a Stanley Cup, o defensor Oliver Ekman-Larsson assinou um contrato de quatro anos e US$ 14 milhões com o Maple Leafs.

O goleiro veterano Eric Comrie está de volta aos Jets, concordando com os termos de um contrato de um ano no valor de US$ 825.000.

Os Blackhawks estão focados em cercar Connor Bedard com alguma ajuda veterana, adicionando Tyler Bertuzzi (quatro anos, US$ 22 milhões), Teuvo Teravainen (três anos, US$ 16,2 milhões), Pat Maroon (um ano, US$ 1,3 milhão), Alec Martinez (um ano, US$ 4 milhões) e Craig Smith (um ano, US$ 1 milhão).

Detalhes do acordo | Nota

Depois de negociar por Jakob Chychrun, os Capitals continuaram aumentando sua linha azul, assinando com Matt Roy um contrato de sete anos e US$ 38,5 milhões.

Detalhes do acordo | Nota

O Kraken contratou um dos melhores agentes livres do mercado, assinando um contrato de sete anos e US$ 50 milhões com o defensor Brandon Montour.

Detalhes do acordo | Nota

O atacante Sam Lafferty, 29, está indo para Buffalo, assinando um contrato de dois anos e US$ 4 milhões com os Sabres.

O robusto ala Jordan Martinook não deixará Carolina, assinando um contrato de três anos e US$ 9,15 milhões com os Hurricanes.

Os Devils adicionaram um jogador essencial ao seu grupo de defesa, assinando com o ex-defensor dos Hurricanes, Brett Pesce, um contrato de seis anos e US$ 33 milhões.

Detalhes do acordo | Nota

O veterano atacante Kasperi Kapanen está renovando com os Blues, assinando um contrato de um ano e US$ 1 milhão para permanecer em St. Louis.

O ala agente livre restrito Connor McMichael estendeu seu relacionamento comercial com os Capitals, assinando um acordo de dois anos por US$ 4,20 milhões.

Erik Johnson jogou 67 partidas pelos Flyers em 2023-24 e jogará mais um pouco em 2024-25, devido ao seu novo contrato de um ano e US$ 1 milhão com o clube.

O Maple Leafs negociou uma janela de negociação exclusiva com o veterano defensor Chris Tanev, e consumou esse relacionamento na segunda-feira por meio de um contrato de seis anos e US$ 27 milhões. O time também finalmente confirmou o novo acordo para o goleiro da RFA Joseph Woll (três anos, US$ 10,98 milhões).

Detalhes do negócio | Grau

Os Panthers concordaram com os termos de um contrato de oito anos e US$ 69 milhões com o atacante Sam Reinhart.

Detalhes do acordo | Nota

Depois de negociar uma escolha de terceira rodada do draft de 2025 pelos direitos de negociação de Jake Guentzel, o Lightning fechou um acordo com o atacante em um contrato de sete anos e US$ 63 milhões.

Detalhes do acordo | Nota

Jake Guentzel compartilha sua empolgação em assinar um contrato de 7 anos e US$ 63 milhões com o Tampa Bay Lightning.

30 de Junho

O veterano atacante Patrick Kane está de volta ao Red Wings, assinando um contrato de um ano e US$ 4 milhões.

Detalhes do acordo

O pivô agente livre restrito Isac Lundestrom renovou com os Ducks, assinando um contrato de um ano e US$ 1,5 milhão.

O Utah Hockey Club continua trabalhando em sua linha azul, recontratando o RFA Sean Durzi por um contrato de quatro anos e US$ 24 milhões.

Precisando de um reforço na linha azul neste verão, os Maple Leafs começarão com um dos seus, recontratando o RFA Timothy Liljegren por um contrato de dois anos e US$ 6 milhões.

Detalhes do acordo

O veterano atacante Max Domi não irá explorar o mercado, pois retorna ao Maple Leafs por meio de um contrato de quatro anos e US$ 15 milhões.