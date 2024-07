Rastreador de prazo de negociação da MLB 2024: rumores, notícias, análises

O prazo final para negociações da MLB em 2024 está chegando, com os times concorrentes decidindo o que precisam adicionar antes das 18h (horário do leste dos EUA) do dia 30 de julho.

Vladimir Guerrero Jr. e Bo Bichette poderiam estar saindo do Toronto Blue Jays? Garrett Crochet, Luis Robert Jr. e Jazz Chisholm Jr. poderiam ser negociados com concorrentes? E quem entre o Los Angeles Dodgers, New York Yankees, Baltimore Orioles e Philadelphia Phillies irá all-in para aumentar suas esperanças na World Series de 2024?

Não importa se seu clube favorito está procurando contratar ou negociar — ou se está em algum ponto intermediário — aqui estão as últimas informações que estamos ouvindo, reações a acordos concluídos e o que cada time precisa saber conforme a temporada de negociações se desenrola.

Cinco nomes que estão em alta para você conhecer

Mark Blinch/Getty Images

Vladimir Guerrero Jr.:Os Blue Jays começarão uma reconstrução ou manterão seu(s) astro(s)? Bo Bichette: Tanto Guerrero quanto Bichette são agentes livres após a temporada de 2025 Crochê Garrett: O arremessador sobre o qual todo mundo fala — mas ele é titular ou reserva? Luís Roberto: Outfielder de risco/recompensa que pode ser o maior diferencial ofensivo deste prazo Jack Flaherty: Titular destro brilha em contrato de um ano com os Tigers

Rumores sobre o prazo final de negociações da MLB

Atualizações de 22 de julho

Nova York cobrindo o mercado comercial: O New York Yankees está procurando ajuda para o corner infield, juntamente com alguns complementos de arremesso, que incluem o bullpen, onde o closer Clay Holmes tem lutado um pouco no último mês. Tanto Tanner Scott do Miami Marlins quanto Kyle Finnegan do Washington Nationals podem se encaixar. O Yankees pode estar perto do modo all-in, o que significa que não descarte nenhum grande nome no mercado, incluindo o titular do Chicago White Sox, Garrett Crochet. Isso também significa que eles podem estar inclinados a mover um de seus principais prospectos, como Spencer Jones ou Jasson Dominguez — se o acordo for um home run para os pinstripes, é claro. — Jesse Rogers

Parece provável que Chicago negocie: O Chicago Cubs disse às equipes algumas semanas atrás que provavelmente estariam dispostos a negociar alguns de seus veteranos, mas então uma varredura dos Orioles em Baltimore antes do intervalo do All-Star colocou isso em pausa. Mas eles estão de volta ao modo de subtração agora depois de perder uma série em casa para o Arizona. Alguns de seus substitutos parecem desejáveis, com Hector Neris e Mark Leiter Jr. atraindo mais interesse. Neris tem uma opção de equipe para 2025 que se transforma em uma opção de jogador de US$ 9 milhões se ele fizer 65 ou mais aparições. Isso pode complicar um acordo para ele. Na frente do jogador de posição, a lesão no dedo de Cody Bellinger e o status do contrato tornam um acordo para ele complicado também – mas não impossível. — Rogers

Mercado para Fedde pode esquentar: O Milwaukee Brewers já adicionou o arremessador Aaron Civale, mas eles podem não ter terminado com o mercado de arremessadores titulares. O arremessador do White Sox, Erick Fedde, atende a uma necessidade e tem o preço certo. Contratado por apenas US$ 7,5 milhões para a próxima temporada, ele pode interessar a vários times de médio porte, como o Brewers. Conte com o Cleveland Guardians nessa categoria também. — Rogers