Raul Rosas Jr. quer adversário ranqueado, mas faz desafio aberto para o UFC 306: ‘Eu definitivamente deveria estar naquele card’

Raul Rosas Jr. aguarda ansiosamente uma ligação para confirmar se ele lutará no próximo UFC 306, o segundo evento anual Noche UFC que celebra o Dia da Independência do México.

Após uma vitória dominante sobre Ricky Turcios em junho, parecia quase uma conclusão precipitada que o prospecto de 19 anos acabaria no card de setembro que aconteceria no Sphere em Las Vegas. Desde que chegou ao UFC, Rosas rapidamente se tornou um dos nomes mais comentados do plantel e sua herança mexicana o torna um ajuste perfeito para o próximo pay-per-view.

O único problema é que Rosas ainda não encontrou um oponente, e é por isso que ele está basicamente lançando um desafio aberto a qualquer um no top 15 do ranking, ou outro grande nome do peso galo, disposto a enfrentá-lo.

“Estou esperando por uma luta no Sphere”, Rosas disse ao MMA Fighting. “É isso que estou buscando porque quero poder lutar em um evento que será a primeira vez. É história nos livros, quero fazer parte da história e poder fazer história.

“No começo, eu queria um cara top 15 ou um lutador que tivesse um grande nome também, só porque é um grande evento. Obviamente, eu trago muita gente e tenho muita expectativa e muita atenção. Mas imagine se você pudesse trazer alguém como eu do outro lado do octógono, quão grande seria essa luta no Sphere, sabe? Era isso que eu estava tentando fazer, mas neste ponto, acho que vou voltar a lutar contra outro, seja lá quem for, e subir na hierarquia.”

Uma rápida olhada no ranking do UFC revela alguns nomes em potencial disponíveis sem lutas atualmente agendadas, mas um em particular se destacou para Rosas.

“Eu realmente não tinha olhado para isso, mas agora que você está mencionando esses nomes, acho que Pedro Munhoz seria uma boa luta”, disse Rosas. “Kyler [Phillips] e Mário [Bautista]Eu treino com eles no MMA Lab e planejo talvez um dia depois dessa luta fazer dela minha academia de acampamento completa. Eles podem ser potencialmente meus parceiros de treino e eles são legais comigo e me ajudam muito. Eu já treinei com Mario Bautista e Kyler Phillips, então eu tentaria não lutar com eles. Talvez Pedro Munhoz.”

Munhoz não luta desde março, quando perdeu por decisão para Phillips, o que representou sua segunda derrota consecutiva no geral.

Seu histórico atual não importa tanto quanto o currículo geral quando se trata do interesse de Rosas na luta, porque isso ainda lhe daria um confronto contra um veterano estabelecido com credenciais reais para testar suas habilidades.

“Quantas pessoas assistiriam a isso querendo me ver entrar no top 15 e algumas pessoas querendo vê-lo me impedir de fazer isso.” Rosas disse. “Ele tem um nome, ele tem alguns destaques, ele é perigoso, ele é um bom lutador, ele é um veterano, ele é experiente e eu sou jovem e faminto tentando perseguir meu objetivo até o cinturão. Isso traria muito hype.

“Ele tem um número e seria uma grande vitória para mim e seria uma grande vitória para ele também. Essa é uma luta que seria doentia.”

Claro, Rosas entende a hierarquia no UFC, alguns lutadores ranqueados simplesmente não demonstram muito interesse em enfrentar promessas ou oponentes que não lhes oferecem uma chance de subir na hierarquia.

Não há como negar que Rosas tem muito menos experiência contra competidores de alto nível, mas, por outro lado, ele construiu um nome que deve torná-lo uma luta atraente para qualquer um, mesmo que ele não tenha um número ao lado do nome.

“Às vezes não há nada a ganhar para eles, mas sinto que qualquer um dos 15 primeiros [fighter]digamos que Pedro Munhoz lute comigo, ele tem muito a ganhar”, explicou Rosas. “Ele pode tentar roubar meu hype. Ele pode tentar me parar. Ele vai ganhar muito lutando comigo, especialmente no Noche UFC. Eu, do meu lado, também vou ganhar muito vencendo-o, o que me colocará no ranking e outras coisas. É um ganha-ganha para nós dois.”

Com a esperança de que uma luta eventualmente aconteça, Rosas já começou seu treinamento em preparação para o UFC 306, em 14 de setembro.

Ele continua confiante de que receberá a convocação, mas Rosas não pode negar que ouvir o CEO do UFC, Dana White, dizer que há um número muito limitado de vagas disponíveis o fez se tornar um pouco mais vocal sobre encontrar um oponente o mais rápido possível.

“Essa é como minha terceira semana de acampamento”, disse Rosas. “Estou me sentindo pronta, estou me sentindo afiada e estou apenas esperando por um nome.

“O que tornou isso difícil é que só haverá 10 vagas no card. Mas não estou tentando ser convencido ou algo assim, mas se formos realistas, e você perguntar a alguém se eu deveria estar naquele card, eu sinto que definitivamente tenho que estar naquele card. Eu sinto que trago muitos fãs mexicanos, muitas pessoas, muitas visualizações, então eu sinto que os números falam e eu sinto que definitivamente deveria estar naquele card. Isso me faz sentir confiante de que estarei no card.”