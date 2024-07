Ravens veem Derrick Henry como a peça que faltava no Super Bowl

OWINGS MILLS, Maryland — Durante um dos primeiros treinos da primavera, o wide receiver Zay Flowers se viu em uma posição precária.

Enquanto o Baltimore Ravens fazia uma jogada de corrida para fora, ele se virou e viu o running back Derrick Henry, de 1,88 m e 110 kg, avançando logo atrás dele.

As flores imediatamente pularam para o lado.

“Eu ouvi você gritar”, Henry disse a Flowers.

“Eu tive que sair do caminho”, respondeu Flowers.

Henry, a principal aquisição de agente livre de Baltimore nesta offseason, cria algo que estava faltando no backfield dos Ravens: medo.

As histórias de Henry empurrando defensive backs para o chão e atropelando linebackers são bem conhecidas em Baltimore. A impressionante temporada de 2019 dos Ravens — vencendo a AFC North com um recorde de 14-2 — foi destruída pela atropelamento de Henry na defesa de Baltimore na rodada divisional, incluindo seu feroz stiff-arm do safety Earl Thomas.

Quem se lembra desse braço rígido do Derrick Henry do #NFLPlayoffs ano passado?! 💪 O @Titãs encontre os Ravens novamente no domingo. 🍿 foto.twitter.com/LQwBxMrKsM — NFL Reino Unido (@NFLUK) 8 de janeiro de 2021

Embora tenha havido rumores sobre Henry desacelerar aos 30 anos, os Ravens preveem que a dupla do bicampeão de corridas com o duas vezes MVP da NFL, Lamar Jackson, levará Baltimore a superar o obstáculo da pós-temporada e chegar ao Super Bowl.

Grande parte da culpa pela derrota dos Ravens por 17-10 para o Kansas City Chiefs no AFC Championship Game foi creditada à falta de corrida com a bola. Os oficiais da equipe tentaram explicar durante a offseason por que Jackson entregou a bola para os running backs apenas seis vezes na derrota. Mas, a melhor resposta de Baltimore ao seu comprometimento com o jogo terrestre veio em 12 de março, quando os Ravens chegaram a um acordo de dois anos e US$ 16 milhões com Henry.

“Vai ser assustador”, disse o linebacker central dos Ravens, Roquan Smith. “Eu disse a alguns dos meus amigos na offseason, talvez eu tenha que comprar pipoca na lateral do campo enquanto estou assistindo aqueles caras irem trabalhar.

“Acho que é uma grande contribuição que nos foi dada e que vai nos ajudar a chegar onde queremos.”

O histórico de Henry inclui seis temporadas consecutivas de 1.000 jardas de scrimmage e touchdowns de dois dígitos. É um nível de produção consistente que os Ravens nunca tiveram. Nas seis temporadas de Jackson, Baltimore teve apenas um running back de 1.000 — Mark Ingram em 2019 — mas ninguém que chegasse perto do estilo de corrida de Henry.

Sobre sua emoção de jogar ao lado de Henry, Jackson disse: “Eu simplesmente pego a bola e [say]”Vai, grandão, vai.” Estou torcendo como os fãs.”

Os Ravens tiveram o ataque terrestre mais dominante da NFL nos últimos cinco anos sem ter um running back dominante.

Foi Jackson quem elevou o jogo terrestre de Baltimore, liderando o time em corridas em cada uma das últimas cinco temporadas, o que é uma sequência recorde da NFL para um quarterback. Essa sequência inclui a temporada de Ingram no Pro Bowl 2019, e é uma das razões pelas quais nenhum running back dos Ravens carregou a bola mais de 202 vezes desde que Jackson se tornou o quarterback titular no meio da temporada de 2018.

A carga de trabalho dividida de Baltimore no backfield não combina com o plano de jogo usual envolvendo Henry, que sempre carregou o jogo de corrida do Tennessee Titans. Ele liderou a NFL em corridas em quatro das últimas cinco temporadas, com média de 305 corridas a cada ano nesse período.

“Bem, eu sei disso: se [Henry] carrega 300 vezes, estamos tendo um ano infernal. Posso te dizer isso”, disse o coordenador ofensivo dos Ravens, Todd Monken. “Isso significa que estamos correndo muito. Isso significa que estamos em alta nos jogos. Queremos que ele termine, [and] queremos que ele seja o mais próximo.”

Os Titans derrotaram os Ravens, cabeças de chave número 1, por 28 a 12, nos playoffs de 2019, o que incluiu o feroz stiff arm de Derrick Henry no safety dos Ravens, Earl Thomas. Will Newton/Getty Images

NA FINAL No dia do minicamp dos Ravens, o técnico John Harbaugh foi questionado se havia alguma preocupação com o desgaste que Henry acumulou ao longo de sua carreira de oito anos.

“Observei o desgaste que ele causou nas defesas, incluindo a nossa, ao longo dos anos”, disse Harbaugh.

Os Ravens estão apostando que Henry vai contra a tendência de running backs envelhecidos. Na última década, apenas três running backs produziram 1.000 jardas correndo com 30 anos ou mais: Adrian Peterson, Frank Gore e Raheem Mostert.

Na temporada passada, aos 29 anos, Henry teve uma de suas piores temporadas na memória recente, levantando questões sobre sua idade e declínio. Sua média de jardas corridas por jogo (68,6) e jardas por corrida (4,2) foram as piores desde 2018.

Mas as dificuldades de Henry podem ser o resultado da linha ofensiva abaixo da média dos Titans mais do que de sua habilidade de corrida. Ele teve 106 corridas em que foi contatado na linha de scrimmage ou atrás dela, de acordo com a ESPN Stats & Information.

Ele ainda tem velocidade. As quatro corridas de Henry quando ele atingiu uma velocidade máxima de mais de 20 mph ficaram empatadas em quarto lugar entre os running backs. Ele ainda consegue quebrar tackles. A média de jardas corridas de Henry após o primeiro contato na temporada passada (2,21) ficou em primeiro lugar na NFL.

“Tenho um respeito louco por ele e por todas as coisas que ele conquistou, e ainda vejo que ele tem muita banda de rodagem no pneu”, disse Smith. “Então, estou animado para que ele mostre ao mundo exatamente o que ele pode fazer.”

Baltimore acredita que Henry pode manter um alto nível de produção por causa do que eles chamam de ética de trabalho “de elite”. Henry se apresentou no primeiro dia do programa de exercícios de offseason dos Ravens e participou da primeira atividade organizada da equipe.

“Eu sou grande em ganhar o respeito dos meus companheiros de equipe”, disse Henry. “Isso é tudo que eu quero fazer, ganhar o respeito de todos neste prédio e mostrar a eles que estou pronto para vir trabalhar, ajudar todos a melhorar em qualquer aspecto que eu puder, ser um líder em qualquer tipo de maneira como eu me comporto e pela maneira como eu trabalho no campo [and] na sala de musculação e esteja atento nas reuniões.”

Os treinos tenazes de Henry na offseason frequentemente se tornam virais. Em maio, uma postagem de mídia social mostrando Henry correndo morro acima atrás da end zone do estádio da SMU recebeu 345.000 visualizações.

Assistir Derrick Henry fazendo exercícios de velocidade é surreal 🤯foto.twitter.com/Gi0u8fxng9 — Os melhores momentos do futebol (@FBGreatMoments) 25 de maio de 2024

Essa é a mesma mentalidade que Henry traz para a sala de musculação dos Ravens.

“Ele ataca tudo com um nível tão alto de intenção — intenção com tenacidade”, disse Scott Elliott, coordenador de força e condicionamento dos Ravens. “É por isso que ele é Derrick Henry. É por isso que o que vamos ajudá-lo a fazer é manter a mesma trajetória.

“Ele teve uma carreira incrível, [and] Nosso objetivo é que fique ainda melhor a partir daqui. [It’s] não [about] idade, não anos de serviço — nada disso. Ele continua melhorando e melhorando.”

NÃO CORRER DE VOLTA na última década teve uma média de mais jardas corridas (85,3) contra Baltimore, incluindo os playoffs, do que Henry.

Mas os Ravens não estavam preparados para ver esse lado sério dele na primavera. Um erro em um treino de offseason arruinaria seu dia.

“Ele fica literalmente irritado quando faz algo errado”, disse o treinador de running backs dos Ravens, Willie Taggart.

Os fãs coroaram o Rei Henry após a vitória dos Titans sobre os Ravens no jogo do playoff da Rodada Divisional da AFC. Geoff Burke-USA TODAY Esportes

Os treinadores lembram Henry de que é apenas um treino. Os treinadores tentam consolá-lo, apontando que todos cometem erros.

“Uma coisa sobre Derrick — ele trabalha”, disse Harbaugh. “Ele é um trabalhador, 100% todos os dias, concentrado, faz perguntas, pronto para ir ao treino, na sala de musculação, na sala de treinamento. [I’m] muito impressionado. Esse cara é um verdadeiro profissional, um profissional de verdade.”

Mesmo quando Henry não podia fazer um treino voluntário, os treinadores ainda ouviam dele. Ele queria saber tudo o que estava acontecendo. Ele mandava uma mensagem para Taggart sobre as jogadas que eles fizeram naquele dia ou fazia uma pergunta sobre o que ele viu no filme daquele treino.

“Ele não está entrando aqui se sentindo como, ‘Ei, eu fiz isso; eu fiz aquilo.’ Você não vê nada disso”, disse Taggart. “Parece que ele foi um Raven a vida toda. Ele pode se encaixar perfeitamente na sala. Ele tem sido incrível.

“Você meio que assume [that] um cara que teve tanto sucesso vai entrar e ter seu jeito de fazer as coisas. Derrick quer entender como estamos fazendo isso, e ele quer fazer tudo que puder para ajudar esse time de futebol a ganhar um campeonato.”

DEPOIS DE HENRY E os Titans encerraram a promissora temporada de Baltimore em 2019, o gerente geral dos Ravens, Eric DeCosta, se encontrou com a equipe técnica no Pro Bowl. DeCosta ficou surpreso com o que observou de Henry.

“Eu vi a humildade dele”, disse DeCosta. “Este é um cara que correu por tipo — não sei quantas jardas naquela temporada [1,540] — e todos os jogadores gravitaram em torno dele naquela semana, e foi um respeito tremendo.

“Isso ressoou em mim como um cara que vive de olheiros, e tendo a chance de meio que me afastar e assistir sua carreira se desenrolar. Foi muito impressionante para mim.”

DeCosta tentou adquirir Henry no prazo de negociação do ano passado, e ele pensou que havia “uma chance razoável” de conseguir. Depois de superar a decepção de não conseguir Henry na temporada passada, os Ravens miraram Henry em um dos maiores pools de agentes livres para running backs.

Mas nem todos os Ravens estavam convencidos de que Henry seria um bom ajuste em Baltimore. Os Ravens têm executado seu ataque principalmente na formação pistol, e Henry tradicionalmente se alinha em um ataque onde o quarterback está sob o centro.

“Não vou mentir, questionei isso até ele chegar aqui”, disse Taggart, “e [I saw] o grandalhão move os pés, e eu fico tipo, ‘Uau’. É realmente impressionante para um cara daquele tamanho se mover do jeito que ele faz.”

Para Henry, é um novo time, um novo ataque e uma nova oportunidade. Muitos jogadores dos Ravens veem Henry como sua peça final para ganhar um campeonato. Henry vê os Ravens como sua melhor chance de não sair do jogo de mãos vazias.

“Eu simplesmente adoro jogar este jogo, e [I’m] vou continuar a jogar até sentir que meu tempo acabou”, disse Henry. “Estou animado para — [playing for] uma ótima organização. … Estou realmente querendo levantar esse troféu no final do ano.”