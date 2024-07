Ray J sem camisa, chateado com o BET Awards, afirma que a segurança o bloqueou

Reproduzir conteúdo de vídeo



Ray J. realmente estava passando por isso no BET Awards, e agora temos o vídeo para comprovar – é um colapso total, com ele ameaçando tornar as coisas um “gueto” depois que a segurança supostamente lhe negou a reentrada no show.

A filmagem, obtida pelo TMZ, mostra Ray andando de um lado para o outro na noite de domingo, fora do show de premiação no Peacock Theatre, no centro de Los Angeles… e ele está ficando cada vez mais animado.

Ray parece estar discutindo com alguns seguranças e ele ouve reclamações sobre não poder entrar no show… e as coisas pioram a ponto de ele rasgar a camisa e declarar: “Eu não trouxe o gueto para o BET ainda, mas estou prestes a fazer isso!!!”

Em algumas partes do vídeo, Ray está segurando uma bebida e, em outros momentos, parece estar fumando alguma coisa… tudo isso enquanto está visivelmente chateado.

Fontes com conhecimento direto nos dizem que Ray foi contratado pela BET para sediar 3 eventos durante o fim de semana, incluindo um show de acesso aos bastidores no domingo à noite… que foi quando este vídeo foi filmado.

Disseram-nos que Ray estava filmando nos bastidores da BET Digital e ficava indo e voltando entre dentro e fora durante seus intervalos… sem usar sua credencial.

Nossas fontes dizem que Ray saiu cerca de 15 vezes, incluindo algumas viagens com executivos da BET, entrando e saindo por uma porta bem ao lado do palco.

Mas, fomos informados que cerca de 30 minutos antes do final da premiação, o mesmo segurança postado na porta finalmente questionou o fato de Ray não usar sua credencial e disse que ele havia feito isso a noite toda e não iria ser permitido neste momento.

A linha do tempo sugere que foi quando Ray foi visto fora do show sendo animado no estacionamento. Nossas fontes dizem que Ray acha que há um elemento racial nisso… alegando que o segurança que supostamente não o deixou entrar era branco.

Mas assista ao final do vídeo – há um momento engraçado quando Ray sem camisa faz um comentário sobre seu, umm… físico.

Como informamos, mais tarde naquela noite, Ray quase se envolveu em uma briga de rua em uma festa pós-premiação do BET… e então desabafou suas emoções em uma postagem alarmante nas redes sociais fazendo referência à disputa e dizendo que ele era suicida.