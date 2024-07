Reação do top 25 da NFL: maiores surpresas, desprezos e jogadores para ficar de olho

Não é nenhuma surpresa que os sete anéis do Super Bowl de Tom Brady lhe tenham colocado em primeiro lugar entre os 25 melhores jogadores da NFL do século XXI.

Seis quarterbacks ficaram entre os 25 melhores, com quatro entre os 10 melhores. O quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes (nº 2) e Peyton Manning (nº 4) ficaram entre os cinco melhores com três e dois Super Bowls, respectivamente.

Os wide receivers, no entanto, não se saíram tão bem. Apenas Randy Moss (nº 5) e Calvin Johnson (nº 6) entraram no top 25.

Quem foram as maiores surpresas — e desprezos — desta lista? Quais jogadores jovens estão prestes a fazer o próximo? Os especialistas da NFL da ESPN analisam os 25 melhores jogadores da NFL desde 2000.

1. Quem é a maior surpresa desta lista?

Dan Graziano: Não sei se posso chamar algum deles de surpresa, mas acho que é digno de nota que a lista tenha três tight ends. Isso diz muito sobre a maneira como a posição evoluiu até agora neste século, e especificamente na última década com Rob Gronkowski e Travis Kelce.

Jeremy Fowler: Marshall Faulk. Jogador incrível, mas algumas de suas melhores temporadas vieram antes do século 21, culminando com um MVP de 2000. Ele registrou apenas duas temporadas de 1.000 jardas na década de 2000 e, embora tenha tido um desempenho de pico em 2000-01, com um total de 47 touchdowns durante esse período, seu jogo caiu drasticamente depois desse ponto. Um running back com mais produção da década de 2000, como Edgerrin James, teria se encaixado melhor.

Lindsey Thiry: O tackle ofensivo Joe Thomas é inquestionavelmente talentoso, mas é desafiador quantificar o impacto de um jogador de linha ofensiva em comparação a um jogador de posição de habilidade. É surpreendente que Thomas tenha sido selecionado sem contribuições quantificáveis ​​para seu time, que durante sua gestão passou por várias mudanças de quarterback e nunca fez uma aparição nos playoffs. Thomas deve ser selecionado para o top 50, mas é desafiador dizer que ele impactou um jogo mais do que jogadores que agarraram a bola. Peço desculpas antecipadamente a todos os jogadores de linha ofensiva que estão furiosos ao ler isso.

Kalyn Kahler: Estou surpreso que Joe Thomas seja o único jogador de linha ofensiva a fazer parte desta lista. Você poderia argumentar que os membros do Hall da Fama Jonathan Ogden, Orlando Pace e Walter Jones também pertencem a esta lista. O jogo da linha ofensiva nunca recebe a apreciação que merece.

2. Quem foi desprezado?

Passarinheiro: Ben Roethlisberger. Três quarterbacks na história da NFL têm pelo menos dois Super Bowls e 60.000 jardas de passe: Tom Brady, Peyton Manning e Roethlisberger. Os dois primeiros estão em primeiro e terceiro lugar nesta lista. Roethlisberger é um outsider. Ele sempre foi a terceira roda nesta conversa, mas merece um lugar na lista — assim como o companheiro de corrida Antonio Brown, pode-se argumentar. Ele teve uma corrida histórica de 2013 a 2018.

Graziano: Terrell Owens. Ele teve o segundo maior número de touchdowns dos anos 2000, foi All-Pro cinco vezes naquela década e foi um dos quatro jogadores que marcou pelo menos 100 touchdowns naquele período.

Trinta: Vários jogadores poderiam preencher esta resposta, incluindo o ex-tight end do Chargers Antonio Gates, que também foi esnobado da classe do Hall da Fama deste ano, apesar de estar em quarto lugar desde 2000, com 116 touchdowns de recepção, atrás apenas de Randy Moss, Larry Fitzgerald e Terrell Owens. Então, para o bem desta lista, vamos com TO Desde 2000, o wide receiver do Hall da Fama está em segundo lugar, atrás de Moss, com 123 touchdowns de recepção, sem mencionar que Owens está em terceiro lugar nessa categoria e jardas de recepção. — Trinta

Kahler: Brian Urlacher. O linebacker do Hall da Fama de Chicago foi o jogador mais importante dos Bears durante boa parte de sua carreira de 12 anos. Chicago não venceu o Super Bowl de 2006, mas estava lá por causa de sua defesa liderada por Urlacher, que compensou as 20 interceptações do quarterback Rex Grossman naquela temporada. Urlacher terminou entre os cinco primeiros na votação de DPOY quatro vezes, vencendo uma vez.

O quarterback Tom Brady venceu sete Super Bowls durante sua carreira, seis com o New England Patriots e um com o Tampa Bay Buccaneers. O QB Patrick Mahomes do Kansas City Chiefs é o jogador ativo mais próximo do total de Brady, com três. Christian Petersen/Getty Images

3. O que você mudaria no top 25?

Kahler: Acho que Peyton Manning e Aaron Rodgers deveriam ser classificados mais alto. Sei que quarterbacks sempre ganham MVP e já recebem elogios suficientes, mas acho que eles deveriam ser classificados como nº 3 e nº 4 nesta lista, respectivamente, atrás de Tom Brady e Patrick Mahomes.

Trinta: Peyton Manning deve ser movido para o número 3 e Aaron Donald para o número 4. Donald é, sem dúvida, o maior jogador defensivo desde a virada do século e, sem dúvida, o maior jogador defensivo de todos os tempos. Como um repórter que o cobriu diariamente por seis temporadas, sua capacidade de afetar cada down de treinos e jogos era evidente. Manning deve estar um lugar à frente de Donald nesta lista, no entanto, porque ele ganhou dois anéis do Super Bowl em comparação com um de Donald, e tocou na bola em todas as jogadas.

Passarinheiro: Mais recebedores. É uma posição tão integral, aumentando rapidamente em valor. Está lá em cima com pass rusher em valor monetário, sem dúvida a segunda posição mais importante do jogo. No entanto, apenas dois recebedores entraram na lista. Terrell Owens, Marvin Harrison, Torry Holt, Larry Fitzgerald, Brown e Julio Jones estão entre os jogadores com casos convincentes. Eles prepararam o cenário para o grande dinheiro que os wideouts ganham hoje.

Graziano: Eu poderia defender que JJ Watt está entre os cinco primeiros, à frente dos recebedores. Acho que Aaron Donald o superou, mas Watt foi o jogador defensivo dominante de sua era até Donald aparecer. Ele deveria ter ganho pelo menos um MVP.

4. Fato ou ficção: Tom Brady é o indiscutível melhor de todos os tempos?

Passarinheiro: Ele é o GOAT levemente disputado. Super Bowls são um critério tão pesado nesses exercícios que é difícil fazer um caso contra ele. Nenhum jogador maximizou seu conjunto de habilidades mais febrilmente do que Brady. Mas com base em outros critérios — desempenho prolífico, maestria mental do jogo, legado/impacto em como a posição é jogada — Peyton Manning tem um caso. E a trajetória de Mahomes é inegável. Eu ainda escolheria Brady na maioria das categorias, mas é uma conversa, é tudo o que estou dizendo.

Trinta: Fato. Pode ser discutido? Os sete anéis de Super Bowl de Brady são o maior número na história da NFL. Ele provou sua grandeza ao vencer seis Super Bowls com o New England Patriots, depois apostou em si mesmo novamente ao se mudar para o Tampa Bay Buccaneers e os levou ao seu primeiro título de Super Bowl em 18 anos.

Kahler: Até que outra pessoa ganhe sete anéis do Super Bowl, isso é fato.

Graziano: Fato. Mahomes ainda não está nem na metade do total de títulos do Super Bowl de Brady. Eu sou como muitas outras pessoas em acreditar que Mahomes pode chegar lá, mas excelência sustentada ao longo do tempo significa algo, e Brady é a definição disso.

5. Qual jogador fora do top 25 tem mais chances de chegar na próxima vez?

Passarinheiro: Chris Jones. O defensive tackle do Chiefs está em uma classe própria entre os jogadores de linha defensiva interna, o porta-estandarte agora que Donald se aposentou. Se Mahomes e Kelce estão na lista, Jones também deveria estar. Ele é um catalisador para os três anéis do Super Bowl do Chiefs e, aos 30 anos, tem mais anos bons pela frente. Assim como Trent Williams, Christian McCaffrey, Fred Warner, Myles Garrett, TJ Watt e outros que dominam suas posições.

Kahler: Há muitos jovens quarterbacks interessantes para escolher, mas vou com Joe Burrow aqui porque, se ele conseguir se manter saudável, espero que ele acrescente vários Super Bowls ao seu currículo antes de terminar.

Trinta: O wide receiver Justin Jefferson do Minnesota Vikings. Ele é elétrico. Em quatro temporadas, Jefferson foi catapultado para o topo do ranking de recebedores com uma média de 98,3 jardas de recepção por jogo. Para entrar na próxima lista, a chave para Jefferson — que na offseason assinou uma extensão de contrato de quatro anos e US$ 140 milhões que o tornou o não quarterback mais bem pago da história da NFL — é permanecer saudável. Na temporada passada, ele perdeu tempo na reserva de lesionados por causa de uma lesão no tendão. A chave para a grandeza, entre outros intangíveis, é a disponibilidade.

Graziano: Supondo que ele não fique muito atolado pegando passes de um quarterback novato, você tem que gostar do caminho que Jefferson está seguindo. E o irmão mais novo de JJ Watt, TJ, tem uma chance de ficar à frente dele nesta lista se fizermos isso de novo em alguns anos.