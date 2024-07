Real Madrid apresenta Endrick, 18, após concluir transferência

O jovem brasileiro Endrick foi revelado como a mais nova contratação do Real Madrid no Bernabéu, dias após assinar contrato com o detentor da Liga dos Campeões.

O Madrid fechou um acordo para contratar o atacante Endrick do Palmeiras em dezembro de 2022, mas o jogador não poderá se juntar formalmente ao clube até completar 18 anos, em 21 de julho de 2024.

O jovem de 18 anos estava visivelmente emocionado na apresentação pública no estádio, dizendo aos fãs que sempre sonhou em jogar pelo atual campeão da LaLiga, enquanto seus pais também choravam na presença.

“Isso é loucura”, disse Endrick. “Estou tão feliz, desde criança sempre fui fã do Madrid e agora vou jogar pelo Madrid.

“Estou aqui, vou jogar, estou muito feliz, minha família também. Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo. Sempre quis estar aqui. Queria jogar pelo Madrid. Era um sonho. Hoje é uma realidade.

“Sou grato a todos. Agora vamos cantar um cântico juntos, tenho certeza que todos vocês cantarão comigo: Três, dois, um… ‘Hala Madrid.’

“Não vou mentir, eu não esperava tudo isso, tanta gente.”

Fontes disseram à ESPN que mais de 40.000 fãs estavam no evento. O presidente do Madrid, Florentino Perez, deu as boas-vindas ao mais novo talento jovem de seu time.

“Este momento era o que você sonhava quando criança”, ele disse. “Essa convicção o levou a realizar um sonho de vida. Aquele sonho que você teve quando tinha apenas nove anos com a Fundação Real Madrid.

“Seu jogo e seus gols já fazem os fãs ficarem de pé e o Madrid está feliz em ter você como parte da família.”

Endrick ficou emocionado ao ser apresentado como jogador do Real Madrid no sábado. Alberto Gardin/Eurasia Sport Images/Getty Images

Endrick deu uma entrevista coletiva no Bernabéu imediatamente após a inauguração, onde revelou que Os Brancos O maior artilheiro de todos os tempos, Cristiano Ronaldo, impulsionou sua admiração pelo famoso clube, e a emoção tomou conta dele no campo durante a inauguração.

“Isto [the tears] não foi planejado, mas como eu disse, desde que eu era jovem, eu amo o Real Madrid”, disse Endrick. “Primeiramente porque eu vi Cristiano Ronaldo e foi por isso que inicialmente eu quis saber mais sobre o clube e comecei a olhar para todas as estrelas que estiveram aqui.

“Estou apaixonado por Madrid desde então… Não queria chorar, mas veio da alma. Espero que agora possamos criar história juntos.”

Ele acrescentou que as lágrimas de seus pais durante o evento “tocaram seu coração”, dizendo que “não estaria aqui sem eles”.

Endrick jogou pelo Brasil na Copa América deste verão, sendo titular e jogando 90 minutos na derrota nos pênaltis para o Uruguai nas quartas de final da competição.

Ele disse na entrevista coletiva que conversou bastante com os novos companheiros Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão sobre sua transferência.

“[They] me ajudaram muito”, disse Endrick. “Eles falaram sobre o clube quando chegou o momento de vir aqui, sobre treinamento e jogos. Eu estava focado na Copa América, então agora espero que possamos falar mais e construir uma amizade forte para o benefício do Real Madrid, que é o que é importante.”

Fontes disseram à ESPN que o jogador não esperava se juntar ao elenco do Real Madrid, que embarcará para a turnê de pré-temporada nos Estados Unidos no final deste mês, onde jogará três partidas contra Milan, Barcelona e Chelsea.

O primeiro jogo competitivo do Madrid na temporada 2024-25 é a Supercopa da UEFA, onde o vencedor da Liga dos Campeões enfrentará o Atalanta, vencedor da Liga Europa, em Varsóvia, no dia 14 de agosto.

Eles enfrentam o Mallorca na partida de abertura da nova temporada da LaLiga em 18 de agosto.

Endrick usará a camisa número 16 na disputa por uma vaga no ataque do Real Madrid ao lado dos companheiros brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo, e de outro recém-chegado, Kylian Mbappé.

Ele é o mais recente talento adolescente brasileiro a ser identificado pelo Madrid e pelo olheiro-chefe Juni Calafat, depois que eles fecharam um acordo por Vinícius, então com 16 anos, em 2017, e Rodrygo, então com 17, um ano depois.

Endrick tem sido muito elogiado desde que se tornou o jogador mais jovem a atuar pelo Palmeiras, fazendo sua estreia no time principal aos 16 anos, dois meses e 16 dias em outubro de 2022.

Em dezembro de 2022, o Madrid confirmou que havia fechado um acordo com Endrick, superando a concorrência de vários clubes europeus importantes, incluindo Barcelona e Paris Saint-Germain.

O Palmeiras chamou essa de a maior transferência da história do futebol brasileiro, com fontes dizendo à ESPN que o acordo valeu um total de € 72 milhões (US$ 79 milhões), incluindo variáveis ​​e impostos.

Endrick fez sua estreia pela seleção brasileira em novembro de 2023, entrando como substituto na derrota por 2 a 1 para a Colômbia nas eliminatórias da Copa do Mundo.

Ele marcou na vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Inglaterra em um amistoso em Wembley em 23 de março e novamente no empate por 3 a 3 com a Espanha em 26 de março, o que lhe rendeu uma convocação para a Copa América.

Lá, ele foi titular apenas uma vez e entrou como reserva três vezes, em um torneio decepcionante para os pentacampeões da Copa do Mundo.

Informações de Sam Marsden, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.