Real Madrid apresentará Kylian Mbappé em 16 de julho, 81 mil fãs devem

O Real Madrid apresentará a nova contratação Kylian Mbappé no Bernabéu em 16 de julho, anunciou o clube na quarta-feira, acrescentando que o capitão da França usará a camisa número 9 Os Brancos.

Mbappé se juntou ao Madrid em um contrato de cinco anos neste verão, depois que seu contrato com o Paris Saint-Germain expirou, encerrando uma longa busca do gigante da LaLiga pelo jogador.

Espera-se que os torcedores do Madrid lotem o Bernabéu, com capacidade para 81.000 pessoas, para a inauguração de Mbappé, no que seria a maior apresentação de um jogador do clube desde a chegada de Cristiano Ronaldo em 2009.

A França de Mbappé foi eliminada pela Espanha nas semifinais da Euro 2024 esta semana, depois que o atacante quebrou o nariz em sua primeira partida do torneio e marcou apenas um gol em cinco partidas.

“Foi um fracasso. Tínhamos a ambição de ser campeões europeus… Não somos isso, então é um fracasso”, disse Mbappé depois.

“Temos que seguir em frente. Foi um ano longo. Vou tirar férias e descansar um pouco — isso vai me fazer muito bem, e tentarei voltar forte.”

O Madrid ainda não confirmou se Mbappé se juntará a eles na turnê de pré-temporada pelos Estados Unidos, que começa no final deste mês contra o Milan no Soldier Field em 31 de julho, antes de jogar contra o Barcelona no MetLife Stadium em 3 de agosto, e contra o Chelsea no Bank of America Stadium em 6 de agosto.

Kylian Mbappé viu sua seleção francesa ser eliminada da Euro 2024 na terça-feira. Foto de ANP via Getty Images

Os campeões da LaLiga jogarão contra a Atalanta na Supercopa da UEFA, em Varsóvia, no dia 14 de agosto, antes de começarem a defesa do título da liga fora de casa, contra o Mallorca, no dia 18 de agosto.

Depois de quebrar o nariz contra a Áustria, Mbappé usou uma máscara de proteção nos jogos da França pela Euro 2024 contra Polônia, Bélgica e Portugal, antes de dispensá-la na derrota de terça-feira por 2 a 1 para a Espanha.

O técnico da França, Didier Deschamps, sugeriu que Mbappé precisaria usar a máscara durante os jogos por “semanas ou talvez meses” antes do confronto com a Espanha.

O Madrid anunciou a contratação de Mbappé em 3 de junho, encerrando uma das mais longas sagas de transferências do futebol.

Mbappé quase se juntou ao Madrid antes de se transferir do Monaco para o PSG em 2017, e novamente em 2022, quando uma mudança de planos de última hora o fez assinar um novo contrato em Paris.

Ele marcou 256 gols em sete temporadas no PSG, tornando-se o maior artilheiro de todos os tempos do clube, conquistando seis títulos da Ligue 1 e sendo eleito jogador da temporada da Ligue 1 cinco vezes.