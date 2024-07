Real Madrid é o primeiro clube do mundo a registrar € 1 bilhão em receita

O Real Madrid anunciou que é o clube de futebol com maior geração de receita do mundo, após ultrapassar € 1 bilhão em receitas no relatório financeiro de 2023-24.

As receitas da temporada 2023-24, sem incluir transferências de jogadores, atingiram € 1,073 bilhão, € 230 milhões a mais que no ano anterior, um aumento de 27%.

Os vencedores da LaLiga, Liga dos Campeões e Supercopa da Espanha encerraram o ano fiscal de 2023-24 com lucros após impostos de € 16 milhões, 32% a mais que na temporada passada.

“Este é um número sem precedentes para qualquer clube de futebol”, disse um comunicado do Real Madrid. “O clube mantém seu sólido status financeiro com um patrimônio líquido de € 574 milhões.

“O clube continua sua trajetória lucrativa ano após ano desde a virada do século.

“Todas as linhas de negócios tiveram crescimento, com exceção dos direitos de transmissão, onde as receitas recebidas da LaLiga em 2023-24 foram menores do que na temporada 2022-23.”

O Madrid, que contratou o craque francês Kylian Mbappé em uma transferência gratuita no início deste mês após seu contrato com o Paris Saint-Germain expirar, também está prevendo números recordes para o ano financeiro de 2024-25.

O comunicado acrescentou: “O clube espera que esse impulso comercial continue e se torne ainda mais forte no ano fiscal de 2024-25, apoiado pelos benefícios relacionados à imagem derivados tanto da composição do elenco quanto do sucesso esportivo, bem como do estádio reformado.”