Recapitulação da corrida do Grande Prêmio Britânico da Qatar Airways de 2024

SILVERSTONE, Inglaterra — George Russell largará da pole position no Grande Prêmio da Grã-Bretanha após superar seu companheiro de equipe da Mercedes, Lewis Hamilton, na volta mais rápida na classificação.

Depois de vencer a última etapa na Áustria, quando Lando Norris e Max Verstappen colidiram a sete voltas do fim, Russell está em posição de buscar a terceira vitória de sua carreira, enquanto Hamilton estará de olho na nona vitória da carreira no Grande Prêmio da Grã-Bretanha.

“O carro no momento está tão, tão bom; ele realmente ganhou vida na qualificação”, disse Russell,

Lando Norris conseguiu um lugar totalmente britânico entre os três primeiros no grid em Silverstone pela primeira vez, mas ele abortou sua última volta no Q3 antes de cruzar a linha.

“Um pequeno erro meu no final, mas ainda assim foi bom”, disse Norris.

George Russell conquistou sua terceira pole position na carreira no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Bryn Lennon – Fórmula 1/Fórmula 1 via Getty Images

O líder do campeonato, Max Verstappen, teve que se contentar com o quarto lugar depois de sair um pouco da pista na Chapel na última volta e vai largar à frente do segundo McLaren de Oscar Piastri em quinto.

Nico Hulkenberg largará em sexto pela Haas, à frente da Ferrari mais rápida, Carlos Sainz, Lance Stroll, da Aston Martin, Alex Albon em nono e Fernando Alonso em décimo.

Charles Leclerc perdeu uma vaga no Q3 por 0,159 segundos, já que os pilotos melhoraram nas condições de secagem até o final do Q2.

O piloto da Ferrari largará à frente da Williams de Logan Sargeant em 12º, do RB de Yuki Tsunoda em 13º, da Sauber de Zhou Guanyu em 14º e do RB de Daniel Ricciardo em 15º.

A pressão continua a aumentar sobre Sergio Perez depois que ele rodou e saiu do Q1 após trocar de pneus intermediários para slicks. Seu Red Bull tremeu no meio da curva, mandando-o para fora na área de escape úmida e para o cascalho, onde seu carro ficou preso na praia.

O piloto da Red Bull marcou apenas 15 pontos nas últimas cinco rodadas e, apesar das notícias de um contrato renovado antes do Grande Prêmio do Canadá, sua posição ao lado de Verstappen está parecendo cada vez mais frágil. Ele alinhará em 19º na última fila do grid, à frente de Pierre Gasly, que deveria começar de trás de qualquer maneira por causa de uma penalidade de motor.

Valtteri Bottas perdeu uma vaga no Q2 por 0,502 segundos e vai começar em 16º depois de lutar para fazer uma volta competitiva em condições mistas no final do Q1. Kevin Magnussen vai começar em 17º pela Haas, à frente de Esteban Ocon em 18º e Perez e Gasly em 19º e 20º.