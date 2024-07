‘Receiver’ mostra que Justin Jefferson, do Vikings, teve ferimentos graves

No início do Episódio 3 do documentário da Netflix “Receiver”, Justin Jefferson está dirigindo para o centro de treinamento do Minnesota Vikings. É uma manhã ensolarada de outono, pouco depois de ele sofrer uma lesão no tendão direito que o colocou na reserva de lesionados.

Em uma sobreposição de áudio, repórteres discutem se Jefferson poderia explorar a lesão para alavancar negociações de contrato. Na ausência de um novo acordo, a ideia era que Jefferson poderia ser sensato em ficar de fora dos 12 jogos restantes do time para eliminar a chance de mais lesões antes de seu grande pagamento.

Um semblante sério cruzou o rosto de Jefferson, um olhar furioso que superou sua expressão normalmente alegre. A mensagem não era sutil.

“Ninguém, ninguém, ninguém neste jogo”, ele disse, repetindo para dar ênfase, “pode ​​me dizer para não jogar ou para afundar a temporada ou fazer qualquer outra coisa porque eu não sou esse tipo de pessoa. Eu quero jogar. Eu amo o jogo de futebol. Eu quero ser o melhor. Para que isso aconteça, eu tenho que estar lá naquele campo. … Não há como prolongar a lesão, não há, ‘Oh, ele está de fora por causa do contrato. Não é nada disso. De jeito nenhum.”

Logo, descobrimos detalhes médicos que não estavam claros para o público na época. Jefferson sentiu um estalo no momento da lesão, e Tyler Williams — vice-presidente de saúde e desempenho dos jogadores dos Vikings — chamou sua gravidade de “alto grau”. Provavelmente era uma referência ao tipo de distensão em que o músculo se rompe completamente. O cronograma típico para recuperação em tais lesões, Williams disse à Netflix, é de 8 a 10 semanas.

Essa informação foi o pano de fundo invisível, mas factual, para um período infeliz em que alguns fãs e membros da mídia questionaram o comprometimento de Jefferson em retornar o mais rápido possível. Os Vikings abriram sua janela de treino 31 dias após a lesão, e ele voltou a treinar de forma limitada. Sem o conjunto completo de fatos, era razoável se perguntar por que ele não voltou a jogar logo depois. Outros 32 dias se passaram antes que isso acontecesse, e no total a recuperação de Jefferson foi um processo de nove semanas que durou sete jogos e uma folga.

Na realidade, é claro, ele estava seguindo um cronograma padrão para a lesão que sofreu, um cronograma projetado para permitir a cura máxima e a chance mínima de nova lesão.

Assim que retornou, Jefferson fez 13 jogadas antes de levar um golpe direto nas costas do safety do Las Vegas Raiders, Marcus Epps. Novamente, “Receiver” fornece um contexto crucial e até então desconhecido. Ao retornar ao grupo, Jefferson estava tossindo estranhamente. Ele andou até a linha lateral, ajoelhou-se e começou a cuspir sangue. Membros alarmados da equipe médica perguntaram se ele talvez tivesse mordido a língua, criando uma fonte de sangramento. Ele não tinha.

Exigidos pela NFL para anunciar a parte do corpo afetada em seu relatório de lesões no jogo, os Vikings disseram que Jefferson tinha uma lesão no peito. Enquanto ele continuava a cuspir sangue na tenda médica azul, um médico dos Vikings chegou a um diagnóstico mais específico. Jefferson havia sofrido uma “contusão pulmonar”, em essência, um pulmão machucado.

Um exame em um hospital local revelou que Jefferson não havia quebrado nenhuma costela, nem tinha uma lesão mais séria, como um pulmão colapsado. O hematoma em si era controlável, Jefferson foi informado. Ele treinou com o que mais tarde chamou de “hematoma interno” e jogou todas as jogadas ofensivas dos Vikings, exceto três, no próximo jogo, seis dias depois em Cincinnati.

O resultado aqui é que Jefferson, que não perdia um jogo por causa de lesão desde o ensino médio, sofreu duas doenças graves em 2023, e os detalhes dominaram sua participação na narrativa do conjunto “Receiver”. Certamente, eles foram os momentos mais relevantes e dramáticos de um ano decepcionante, e no Episódio 6, Jefferson lamentou que eles ofuscaram uma onda no final da temporada que o colocou acima da marca de 1.000 jardas em sua temporada de 10 jogos.

Mas a ênfase também afastou quaisquer dúvidas sobre a maneira como Jefferson se comportou, sua motivação para jogar e o papel que suas negociações de contrato — que foram suspensas antes da temporada, mas culminaram nesta primavera com uma extensão de quatro anos no valor de US$ 140 milhões — desempenharam na determinação de seu retorno.

Um cínico pode considerar tudo isso um exercício de história revisionista, mas não há razão para duvidar dos detalhes conforme apresentados no documentário. Eles se comportam com indicações contemporâneas de que os Vikings provavelmente usariam todo o tempo de prática disponível para aumentá-lo antes do término da janela.

A NFL tem uma longa história de fornecer informações mínimas sobre lesões em jogadores por causa de um desejo de uniformidade de informações entre 32 equipes e por outras razões menos nobres. A maioria das equipes prefere não dar aos seus oponentes informações que poderiam ajudá-los a planejar um próximo jogo e, em alguns casos, pode haver medo de uma lesão ser alvo dos oponentes.

Em uma escala relativa, os Vikings foram transparentes sobre o progresso de Jefferson. Seus relatórios de prática, que listavam sua participação como “limitada” até a semana em que ele retornou, eram um guia confiável.

Mas Jefferson ainda ouviu o questionamento público, e com base na expressão em seu rosto no Episódio 3, ele não estava feliz com isso. Considere o registro alterado, de uma vez por todas.