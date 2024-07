Recém-saído do título MCWS, Drew Beam é convocado pelo Kansas City Royals

Drew Beam foi uma peça-chave do corpo de arremessadores do Tennessee em sua jornada para o título da Men’s College World Series. Agora, o destro espera causar impacto para o promissor Kansas City Royals.

Beam foi uma das primeiras seleções no Dia 2 do draft amador da Major League Baseball na segunda-feira, quando foi levado com a segunda escolha da terceira rodada na 76ª posição geral pelos Royals. O segundo dia consistiu das rodadas três a 10.

O segunda base australiano Travis Bazzana foi para o Cleveland Guardians com a primeira escolha geral no domingo.

Os jogadores selecionados na segunda-feira — particularmente cedo — ainda estão na fila para um bom pagamento quando assinarem seu primeiro contrato. A primeira escolha da terceira rodada foi o infielder da Rutgers Joshua Kuroda-Grauer, pelo Athletics, e o valor esperado do slot para a seleção nº 75 é de pouco mais de US$ 1 milhão.

Os prospectos universitários foram mais uma vez muito mais populares com os times da MLB em comparação com seus colegas preparatórios, com 23 jogadores na terceira rodada frequentando escolas de quatro anos, enquanto seis foram recrutados saindo do ensino médio. Na quarta rodada, 27 das 30 seleções vieram de faculdades.

Wake Forest teve mais dois jogadores — os arremessadores Josh Hartle e Michael Massey — selecionados na segunda-feira após três Demon Deacons terem sido escolhidos na primeira rodada. Beam foi um dos oito jogadores do Tennessee selecionados nos dois primeiros dias do draft.

Beam foi o burro de carga do corpo de arremessadores do Tennessee com um recorde de 9-2 e ERA de 4,22, eliminando 99 rebatedores em 102⅓ innings, o recorde da equipe. Ele cedeu apenas duas corridas em nove innings em duas aparições na College World Series.

Os Royals escolheram outro arremessador do Tennessee, AJ Causey, na quinta rodada.

Não é incomum que times da MLB desenterrem jogadores estrelas nas últimas rodadas do draft. O outfielder Steven Kwan, do Guardians — que rebaterá como rebatedor inicial da Liga Americana no All-Star Game de terça-feira — foi escolhido na quinta rodada do draft de 2018, vindo do Oregon State. O segunda base do Rangers, Marcus Semien, que começará na segunda base da Liga Americana, foi uma seleção de sexta rodada em 2011 da Cal.

Seattle adicionou outra perspectiva intrigante ao selecionar o jogador bidirecional de Campbell Grant Knipp na sexta rodada. Knipp acertou 18 home runs para os Camels e arremessos na casa dos 90 do monte.

Os Mariners já escolheram o switch-pitcher Jurrangelo Cijntje na primeira rodada. Cijntje arremessa com a mão esquerda em 90s baixos e pode chegar a 90s altos com a mão direita.

O Los Angeles Angels selecionou o arremessador de 6 pés e 11 polegadas de Miami (Ohio) Peyton Olejnik na sétima rodada. Se ele chegar às grandes ligas, ele igualará os arremessadores Jon Rauch e Sean Hjelle como os jogadores mais altos da história da MLB.

O Houston Astros selecionou o outfielder Joseph Sullivan do South Alabama na sétima rodada. Sullivan é neto do vencedor do Heisman Trophy de 1971, Pat Sullivan, que jogou em Auburn.

O último dia do draft é terça-feira, com as rodadas 11 a 20.