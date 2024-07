Recurso russo rejeitado no caso Kamila Valieva

Um recurso russo contra a decisão de retirar do país a medalha de ouro da equipe de patinação artística nas Olimpíadas de Inverno de Pequim 2022 foi rejeitado pelo Tribunal Arbitral do Esporte na quinta-feira.

O CAS baniu a patinadora artística adolescente Kamila Valieva em janeiro por quatro anos por doping, com efeito a partir de dezembro de 2021, uma decisão que também retirou do Comitê Olímpico Russo sua medalha de ouro na prova por equipes nos Jogos de 2022.

O ROC, os patinadores envolvidos no evento em equipe e a federação de patinação artística do país apelaram da decisão.

“Os Apelantes buscaram uma decisão do CAS reclassificando o Evento de Equipe de patinação artística e concedendo a medalha de ouro ao ROC”, disse o CAS em uma declaração. “Após a audiência que ocorreu em 12 de junho de 2024, o Painel deliberou e concluiu que os resultados da Sra. Valieva no evento de equipe de patinação artística olímpica foram corretamente desqualificados na Decisão Contestada, e que a Equipe de patinação do ROC não poderia receber a medalha de ouro.”

Valieva testou positivo para a substância proibida trimetazidina, um medicamento usado para tratar angina, no campeonato nacional russo em dezembro de 2021. O resultado foi divulgado somente depois que ela competiu no evento por equipes em Pequim.

Sua equipe disse na época que o teste positivo poderia ter sido devido a uma confusão com a medicação cardíaca de seu avô. Valieva tinha 15 anos na época.

Em sua revisão dos resultados de Pequim, a International Skating Union rebaixou a equipe russa de patinação artística de ouro para bronze após a desqualificação de Valieva. Os Estados Unidos receberam a medalha de ouro, e o Japão ganhou a prata.

A equipe dos EUA pode receber suas medalhas durante as Olimpíadas de Paris. Cerimônias especiais de medalhas estão planejadas pelo COI na segunda semana dos Jogos para homenagear atletas cujos resultados foram melhorados por causa de casos de doping que foram processados ​​e resolvidos nos últimos anos.

O Canadá, que terminou em quarto lugar, também apelou ao CAS, buscando a medalha de bronze que foi para a equipe russa. O CAS disse na quinta-feira que “não era possível indicar neste momento” quando o veredito do recurso canadense será dado.

A Rússia, e antes dela a União Soviética, há muito tempo considera as Olimpíadas como uma chance de mostrar o país como um vencedor no cenário global. Mas as controvérsias de doping na última década azedaram as relações de Moscou com o Comitê Olímpico Internacional e forçaram seus atletas a competir em Jogos sucessivos sem sua bandeira ou hino nacional.

Os russos estão competindo novamente como atletas neutros, sem bandeira ou hino, nas Olimpíadas de Paris, após a invasão da Ucrânia pelo país em 2022.

A Reuters e a Associated Press contribuíram para esta reportagem.