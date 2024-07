Red Wings assina contrato de 2 anos com o bicampeão da Copa, Vladimir Tarasenko

Vladimir Tarasenko, que acaba de ganhar sua segunda Stanley Cup com o Florida Panthers, assinou um contrato de dois anos na quarta-feira com o Detroit Red Wings no valor de US$ 4,75 milhões anuais.

Contratar Tarasenko é a mais recente mudança no que tem sido uma offseason estável para os Red Wings. Tudo começou em 30 de junho, quando eles recontrataram o tricampeão da Stanley Cup e ganhador do Hart Memorial Trophy de 2016, Patrick Kane, para um contrato de um ano. Então, eles trouxeram Christian Fischer e Tyler Motte de volta antes de contratar Jack Campbell, Erik Gustafsson e Cam Talbot como agentes livres.

Mas também viu os Red Wings, um time que tinha 13 jogadores com mais de 10 gols, perderem um pouco de seu poder de fogo. Jake Walman foi negociado com o San Jose Sharks, Shayne Gostisbehere assinou com o Carolina Hurricanes e David Perron se juntou ao Ottawa Senators.

A infinidade de mudanças deixou os Red Wings com mais de US$ 24 milhões em espaço projetado no teto salarial e a realidade de que eles poderiam fazer algo mais tarde.

Na quarta-feira, eles adicionaram Tarasenko.

Vladimir Tarasenko marcou duas vezes e registrou duas assistências na vitória de sete jogos do Florida Panthers sobre o Edmonton Oilers na final da Stanley Cup. Wilfredo Lee/AP Photo

O ponta de 32 anos jogará pelo seu quarto time desde que deixou o Blues, o time que o recrutou em 16º lugar em 2010, em uma troca com o New York Rangers antes do prazo de troca na temporada 2022-23. O Rangers também adquiriu Kane em uma troca com o Chicago Blackhawks na mesma temporada.

Em sua passagem pelos Rangers, ele marcou oito gols e 21 pontos em 31 jogos antes de marcar três gols e quatro pontos em sete jogos de playoffs.

Tarasenko então assinou um contrato de um ano no valor de $ 5 milhões com os Senators como agente livre. Ele fez parte de uma aquisição de offseason que foi projetada para ajudar os Senators a chegar aos playoffs pela primeira vez desde a temporada 2016-17.

Ele marcou 17 gols e 41 pontos em 57 jogos apenas para assistir os Senators lutarem por consistência. Eles terminaram com o terceiro menor número de pontos na NHL, mas negociaram Tarasenko com o eventual campeão da Stanley Cup, Panthers.

O impacto de Tarasenko foi instantâneo. Ele marcou seis gols e 14 pontos em 19 jogos da temporada regular. Isso o levou a marcar cinco gols e nove pontos em 24 disputas de playoffs com os Panthers derrotando os Edmonton Oilers para ganhar o primeiro título na história do time.

Agora Tarasenko vai para uma das seis franquias originais da NHL que está buscando uma maneira de voltar aos playoffs.

Da temporada de 1990-91 até a temporada de 2015-16, a única vez em que os Red Wings não foram aos playoffs foi durante o lockout de 2004-05. Desde então, os Red Wings passaram oito anos seguidos sem chegar aos playoffs.

Mas eles quase conseguiram nesta temporada. Eles terminaram com 91 pontos e empataram com o Washington Capitals. Mas os Capitals garantiram a vaga final de wild-card da Eastern Conference por meio de um tiebreaker que os viu ter 32 vitórias regulamentares contra 27 dos Red Wings.

Com Tarasenko, os Red Wings agora têm um grupo de atacantes que conta com JT Compher, Andrew Copp, Alex DeBrincat, Dylan Larkin, Lucas Raymond e Kane, além de ter o que a CapFriendly projeta ser US$ 20,042 milhões em espaço salarial.

Pouco depois de contratar Tarasenko, o Red Wings liberou US$ 4 milhões em espaço salarial após negociar o ala Robby Fabbri e uma escolha condicional de quarta rodada de 2025 para o Anaheim Ducks em troca do promissor goleiro Gage Alexander.