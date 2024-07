Reds assinam com RHP, escolha nº 2 Chase Burns para bônus recorde de recrutamento de US$ 9,25 milhões

O destro Chase Burns quebrou o recorde de bônus de draft de Paul Skenes, recebendo um bônus de assinatura de US$ 9,25 milhões do Cincinnati Reds, disse uma fonte à ESPN.

Burns, um produto da Wake Forest, foi a segunda escolha geral no draft da MLB de 2024 na noite de domingo. Ele é a única escolha de primeira rodada a assinar oficialmente até agora.

A primeira escolha do draft, Travis Bazzana (Cleveland Guardians/Oregon State), e a terceira escolha, Charlie Condon (Colorado Rockies/Georgia), foram universalmente vistos como os dois melhores jogadores do draft, então qualquer um deles, ou ambos, poderiam superar o bônus de Burns antes do prazo de assinatura de 1º de agosto.

O MLB.com foi o primeiro a relatar a contratação de Burns na quinta-feira.

Skenes assinou por um bônus de US$ 9,2 milhões com o Pittsburgh Pirates após ser selecionado em primeiro lugar no draft da MLB de 2023. Ele começou o MLB All-Star Game de terça-feira, o primeiro arremessador a fazer isso no ano após ser draftado.

Burns lançou as duas primeiras temporadas de sua carreira universitária no Tennessee, depois se transferiu para Wake Forest para seu último ano de beisebol universitário. Ele ficou em quinto lugar no ranking final do draft da ESPN, projetando ficar em 44º lugar em uma lista dos 100 melhores prospectos da liga menor quando se tornasse profissional.

Burns foi o consenso como o melhor arremessador do draft devido à sua bola rápida de 96-100 mph e slider plus-plus, ambos considerados entre os melhores arremessos do draft. Em 100.0 innings nesta primavera, Burns eliminou um recorde escolar de 191 rebatedores enquanto andou apenas 30, ostentando uma ERA de 2.70.

Outro produto do Wake Forest, o destro Rhett Lowder, foi o segundo arremessador escolhido no draft da MLB de 2023, atrás de Skenes. Lowder também foi selecionado pelos Reds, mas nunca jogou com Burns na faculdade.