Reinier de Ridder deixa o ONE Championship e deve lutar em 27 de julho no UAE Warriors 51

Reinier de Ridder não é mais um lutador do ONE Championship após deixar a promoção e se juntar ao UAE Warriors, confirmou o MMA Fighting na terça-feira.

De Ridder enfrenta Magomedmurad Khasaev em uma disputa de meio-pesados ​​em sua estreia promocional no show de 27 de julho em Abu Dhabi.

De Ridder (16-2) fez seu nome na Ásia ao vencer sete lutas ONE consecutivas entre 2019 e 2022, e capturar os cinturões dos médios e meio-pesados ​​da promoção. Ele perdeu os dois títulos para Anatoly Malykhin em suas aparições mais recentes.

“The Dutch Knight”, que completa 34 anos em setembro, detém vitórias por finalização sobre nomes como Aung La N Sang, Vitaly Bigdash e Kiamrian Abbasov.

Khasaev (6-1) conquistou todas as suas vitórias no MMA por nocaute, incluindo sua estreia no ONE contra Arash Mardani em 2023. Sua única derrota foi por finalização para o ex-desafiante ao título do ONE, Agilan Thani, em agosto passado.

UAE Warriors 51 vai ao ar ao vivo no UFC Fight Pass e traz Amru Magomedov defendendo seu título leve contra Ali Kabdulla. Magomedov é companheiro de equipe do campeão peso leve do UFC Islam Makhachev e do Hall da Fama do UFC Khabib Nurmagomedov.

UAE Warriors 52: Arabia 14 acontece no dia seguinte em Abu Dhabi, com Kevin Oumar x Mohamed Juma como atração principal.