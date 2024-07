Relatório: Canelo Alvarez vai enfrentar o UFC 306 no Sphere

Parece que o UFC não será o único jogo na cidade no Dia da Independência do México.

De acordo com um relatório de ESPNuma luta pelo título dos super-médios entre Canelo Alvarez e Edgar Berlanga está perto de ser finalizada para 14 de setembro. A luta aconteceria na T-Mobile Arena em Las Vegas, perto do evento pay-per-view do UFC em setembro, o UFC 306 — a estreia da promoção no Sphere.

Alvarez (61-2-2) está pronto para competir em sua 66ª luta profissional de boxe. O campeão indiscutível dos super-médios faz sua segunda aparição do ano após uma vitória por decisão dominante contra Jaime Munguia em maio. Alvarez venceu quatro seguidas, o que inclui uma vitória por decisão sobre Gennadiy Golovkin.

O invicto Berlanga tem a maior oportunidade de sua jovem carreira no boxe. O lutador de 27 anos venceu todas as suas 22 lutas profissionais, o que inclui uma vitória por nocaute no sexto round sobre Padraig McCrory em fevereiro.