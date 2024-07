Relatórios: NBA concorda com os termos de acordos de direitos de mídia de US$ 76 bilhões

A NBA concordou com os termos de seus novos acordos de mídia, acordos recordes de 11 anos no valor de US$ 76 bilhões que garantiriam que os salários dos jogadores continuariam aumentando no futuro próximo e que certamente mudariam a forma como alguns espectadores acessam o jogo nos próximos anos.

Uma pessoa familiarizada com as negociações disse à Associated Press que as redes têm os termos e condições, e o próximo passo é o conselho de governadores da liga aprovar os contratos.

A pessoa falou com a AP sob condição de anonimato na quarta-feira porque não tinha liberdade para discutir tais assuntos iminentes.

Haverá uma reunião do conselho de governadores na próxima semana em Las Vegas, coincidindo com a liga de verão da NBA, e parece lógico que os acordos — se passarem por vários comitês e obtiverem outras aprovações — possam ser finalizados nessa época.

A NBA não comentou na quarta-feira.

Os acordos, que estabeleceram recordes da NBA tanto em duração quanto em valor total, entram em vigor para a temporada 2025-26. Os jogos continuarão sendo transmitidos pela ESPN e ABC, e agora alguns irão para a NBC e Amazon Prime. A TNT Sports, que faz parte da família de transmissão da liga desde os anos 1980, pode estar saindo, mas tem cinco dias para igualar um dos acordos.

O prazo de cinco dias começaria quando a liga enviasse os contratos finalizados para a TNT.

O Athletic foi o primeiro a relatar os contratos.

A ESPN e a ABC continuarão a ter o pacote principal da liga, que inclui as Finais da NBA e uma das séries finais da conferência. A ABC transmite as Finais da NBA desde 2003. A ABC continuaria a transmitir jogos nas noites de sábado e nas tardes de domingo, quando a temporada regular da NFL termina.

As principais noites da ESPN continuarão sendo quartas-feiras, com alguns jogos nas sextas e domingos.

A exclusividade das Finais vem com um grande aumento de preço. A Walt Disney Company, dona da ESPN e da ABC, pagaria US$ 2,6 bilhões por ano sob o novo contrato, em comparação com US$ 1,4 bilhão em seu acordo atual.

O retorno da NBC, que transmitiu jogos da NBA de 1990 a 2002, dá à liga dois parceiros de rede de transmissão pela primeira vez.

A NBC — cujo acordo é esperado em US$ 2,5 bilhões por temporada — exibiria jogos nas noites de domingo assim que a temporada da NFL terminasse. Ela transmitiria jogos nas terças-feiras durante a temporada regular, e um pacote de jogos nas segundas-feiras à noite seria transmitido exclusivamente no Peacock.

O Prime Video teria jogos nas noites de quinta-feira depois de terminar de transmitir jogos da NFL. Suas outras noites seriam sexta e sábado.

A NBC e a Prime Video alternariam quem transmitiria a outra final da conferência. Os direitos da Prime Video teriam uma média de US$ 1,8 bilhão por ano.

A TNT Sports atualmente está pagando US$ 1,4 bilhão por temporada. Considerando os valores dos três pacotes, isso tornaria os direitos do Prime Video os que ela provavelmente tentaria igualar.

Silver disse durante as Finais da NBA no mês passado que a duração dos acordos — ele não confirmou 11 anos especificamente — é “boa para a estabilidade da liga”.

“Mas isso significa que, até certo ponto, você está tentando prever o futuro, o que é obviamente impossível”, disse Silver em junho. “Então, parte disso é uma aposta nos parceiros com os quais finalmente nos alinharemos e sua capacidade também de se ajustar aos tempos e sua disposição de continuar a investir em mídia e também se tornar global, o que, para meu ponto anterior, é muito importante para a liga também.”

No curto prazo, os acordos quase certamente significam que o teto salarial da liga aumentará 10% anualmente — o máximo permitido pelos termos do acordo de negociação coletiva mais recente entre a NBA e seus jogadores. Isso significa que jogadores como Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City, e Luka Doncic, do Dallas, podem ganhar cerca de US$ 80 milhões na temporada 2030-31 e levanta pelo menos alguma possibilidade de que os melhores jogadores possam ganhar algo próximo a US$ 100 milhões por temporada em meados da década de 2030.

Isso também abre caminho para o próximo item importante na lista de tarefas da NBA: expansão.

Silver foi muito claro sobre a ordem dos seus principais itens de agenda nas últimas temporadas, sendo eles preservar a paz trabalhista (que foi alcançada com o novo CBA), obter um novo acordo de mídia (agora essencialmente concluído) e então, e somente então, voltar a atenção da liga para adicionar novas franquias. Las Vegas e Seattle estão tipicamente entre as cidades mais proeminentemente mencionadas como principais candidatas à expansão, com outras como Montreal, Vancouver e Kansas City esperadas para ter grupos com interesse também.

À medida que o valor total dos pacotes de direitos de transmissão cresceu nos últimos 25 anos, o mesmo ocorreu com os salários, devido ao quanto esse fluxo de receita acaba alimentando o teto salarial.

Quando a NBC e a Turner concordaram com um acordo de US$ 2,6 bilhões por quatro anos que começou com a temporada de 1998-99, o teto salarial era de US$ 30 milhões por equipe e o salário médio era de cerca de US$ 2,5 milhões. O salário médio nesta temporada excedeu US$ 10 milhões por jogador — e só vai continuar subindo daqui para frente.

Quando o acordo NBC-Turner que começou há um quarto de século expirou, o próximo acordo — cobrindo seis temporadas — custou à ABC, ESPN e Turner cerca de US$ 4,6 bilhões. O próximo foi um acordo de sete anos, custando a essas redes US$ 7,4 bilhões.

O acordo atual, que expirará na próxima temporada, quebrou esses recordes: nove anos e quase US$ 24 bilhões.

E agora, isso parece uma ninharia.