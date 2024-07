Relatórios – WNBA receberá US$ 200 milhões por ano; executivo sindical preocupado

A WNBA receberia cerca de US$ 200 milhões por ano como parte dos acordos de direitos de mídia recentemente aprovados pela NBA, de acordo com vários relatórios. Mesmo com um aumento anual de cerca de US$ 140 milhões, o novo número ainda preocupa o diretor executivo do sindicato das jogadoras da WNBA.

A diretora executiva Terri Jackson disse em um comunicado na quarta-feira que a WNBA está sendo subvalorizada em US$ 2,2 bilhões ao longo de 11 anos.

“Nós nos perguntamos por meses como a NBA avaliaria a WNBA em seu acordo de direitos de mídia”, disse Jackson. “Com um acordo supostamente de US$ 75 bilhões na mesa, a liga está no controle de seu próprio destino. Mais precisamente, a NBA controla o destino da WNBA.”

O acordo de mídia atual da WNBA, que é avaliado em cerca de US$ 60 milhões por ano, está definido para expirar após a temporada de 2025. A NBA, que detém cerca de 60% da WNBA, negociou os novos acordos.

O conselho de governadores da NBA aprovou os próximos acordos de direitos de mídia da liga com a Disney, NBC e Amazon Prime Video em sua reunião de terça-feira, levando a liga um passo gigante mais perto de finalizar os acordos de 11 anos que valerão cerca de US$ 76 bilhões. O comissário da NBA, Adam Silver, disse na terça-feira que a liga estava se aproximando de um novo acordo de direitos de mídia, mas que outros direitos precisavam ser trabalhados com outros parceiros e que o acordo completo ainda não havia sido finalizado.

“Estamos ansiosos para saber como a NBA chegou a uma avaliação de US$ 200 milhões — se os relatórios iniciais forem precisos ou próximos disso”, disse Jackson. “Nem a NBA nem a WNBA podem negar que, nos últimos anos, vimos um crescimento sem precedentes em todas as métricas, as jogadoras continuam a demonstrar seu comprometimento em construir a marca e que os fãs continuam aparecendo. Não há desculpa para subestimar a WNBA novamente.”

A nova receita pode aumentar muito os salários dos jogadores, o que tem sido um problema por muitos anos. Desde que a WNBA foi fundada em 1997, os jogadores foram para o exterior para complementar suas rendas. O salário-base mais alto este ano é de $ 242.000, com os jogadores potencialmente ganhando mais de meio milhão por meio de salário, acordos de marketing e bônus. A novata do Indiana Fever Caitlin Clark ganha $ 76.000 como a escolha nº 1 no draft.

Jackson sente que a liga pode estar subvalorizada com sua popularidade em alta histórica. A WNBA teve um forte crescimento nas últimas temporadas, mas realmente decolou este ano liderada por Clark e sua colega novata Angel Reese. A WNBA teve recorde de público e audiência este ano, indo para a pausa olímpica.

A liga atualmente tem acordos para transmitir jogos na CBS e na rede ION, bem como na ESPN e na Amazon. Os acordos da CBS e da ION podem ser renovados após expirarem, o que adicionaria mais dinheiro ao pacote geral de acordos de mídia. O acordo da ION vale US$ 13 milhões por ano e está programado para terminar após a próxima temporada. A WNBA tem jogos no Amazon Prime desde 2021, incluindo o campeonato anual da Commissioner’s Cup. A liga está exibindo 21 jogos nesta temporada no serviço de streaming.

Espera-se que as jogadoras da WNBA optem por não participar do acordo coletivo de trabalho após esta temporada, o que encerraria o acordo no ano que vem.

O acordo de direitos de 11 anos foi relatado pela primeira vez pelo The Athletic.

Informações de Baxter Holmes, da ESPN, e da Associated Press contribuíram para esta reportagem.