Rener Gracie, do MMA, demonstra método de contenção ‘SafeWrap’ mais seguro por funcionário do TMZ

Renée Gracie – cuja família é responsável pela criação do jiu-jitsu brasileiro – está ensinando aos policiais uma nova contenção que ele diz ser mais segura do que um estrangulamento, e ele demonstrou em um dos nossos para acertar o ponto.

A lenda do MMA se juntou a nós no “TMZ Live” de terça-feira e detalhou o movimento, que ele chama de “SafeWrap“… apresentando uma espécie de exibição, implantando-a em um funcionário do TMZ que fez o papel de cobaia na demonstração.

Rener agora está ensinando sua mudança ao NYPD… explicando que ele pode derrubar um suspeito inadimplente com segurança e eficácia… mesmo que ele esteja armado.

Policiais da NYPD treinando jiu-jitsu brasileiro com Rener acontecem pouco antes do aniversário de 10 anos de Eric Garnera morte de – então isso é especialmente oportuno considerando a data.

Lembre-se… Garner morreu devido a um estrangulamento policial em julho de 2014, e embora a prática polêmica tenha sido proibida pela Lei Anti-Estrangulamento Eric Garner, os vigilantes da polícia dizem que o número de reclamações contra policiais que usam estrangulamentos ainda está aumentando.

Como Rener explica e demonstra … sua técnica “SafeWrap” difere de um estrangulamento porque ele restringe o sujeito do lado dele, em vez de segurar um suspeito com o peito no chão, restringindo a respiração como no caso Garner.

Rener diz que não há compressão do pulmão ou do diafragma com seu método… ao contrário do estrangulamento… e ele diz que o “SafeWrap” é super rápido para colocar alguém no chão e mantê-lo lá.