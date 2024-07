Representante de longa data da Câmara dos EUA. Sheila Jackson Lee morta aos 74 anos

Shelia Jackson Lee – a congressista do Texas que passou três décadas no cargo lutando pelos direitos dos negros – morreu.

Em junho, Lee anunciou que foi diagnosticada com câncer de pâncreas, informando aos seus eleitores que ocasionalmente se ausentava do Congresso enquanto recebia tratamento médico.

Nascida no Queens, Nova York, Lee foi uma verdadeira democrata que falou abertamente sobre as questões raciais que impactavam os negros ao longo de sua carreira política. Ela acabou se mudando para o Texas para se tornar membro do Conselho Municipal de Houston antes de ser eleita para a Câmara dos Representantes dos EUA em 1994.