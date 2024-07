Representante. Eli Crane sobe no telhado onde o atirador de Trump morreu e questiona o serviço secreto

Reproduzir conteúdo de vídeo





Representante. Eli Crane está verificando o poleiro onde Thomas Matthew Crooks disparou contra Donald Trump … e ele está questionando como o atirador escapou do Serviço Secreto.

O congressista republicano do Arizona está em Butler, PA, investigando a cena do tiroteio no comício de Trump… e ele está compartilhando o vídeo do infame telhado inclinado onde Crooks abriu fogo em Trump antes que os contra-atiradores do Serviço Secreto o matassem.



Ele próprio um ex-atirador da Marinha SEAL, Rep. Crane contesta a alegação do Serviço Secreto de que não havia pessoal no telhado por causa de sua inclinação… e ele está se perguntando por que não havia um atirador posicionado em uma torre de água próxima, que oferece uma visão clara do telhado onde Crooks levou posição para cima.



13/07/24

Representante. Crane também mostra a janela do segundo andar onde agentes do Serviço Secreto supostamente vigiavam.

Crane até entrou na sala com a janela do segundo andar… mostrando a vista de dentro e se perguntando como Crooks subiu no telhado sem ser detectado.



13/07/24 TMZ. com

É claro que o pessoal do comício viu Crooks no telhado e tentou alertar a polícia. Ainda assim, imediatamente depois de um delegado do xerife ter tentado enfrentá-lo, Crooks conseguiu disparar vários tiros contra Trump.