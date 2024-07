Republicanos criticam comentários de Biden sobre Trump após tiroteio

CNN

O presidente da Câmara, Mike Johnson, disse no domingo que o presidente Joe Biden deveria ser “chamado à atenção” pelos ataques políticos ao ex-presidente Donald Trump, que contribuíram para o que ele descreveu como um “ambiente político acalorado”.

Ele pediu aos líderes políticos de ambos os lados do corredor que “reduzissem a retórica” na manhã seguinte ao momento em que Trump foi ferido no palco em um tiroteio durante um comício de campanha na Pensilvânia.

“Temos que baixar a temperatura neste país”, disse Johnson no programa “Today” da NBC. “Precisamos de líderes de todos os partidos, de ambos os lados, para denunciar isso e garantir que aconteça para que possamos seguir em frente e manter nossa sociedade livre que todos somos abençoados por ter.”

Ele então destacou as críticas democratas a Trump a menos de quatro meses da eleição presidencial deste ano.

“Quando a mensagem que sai constantemente é de que a eleição de Donald Trump seria uma ameaça à democracia e que a república acabaria, quero dizer que isso esquenta o ambiente”, disse o republicano da Louisiana na NBC. “Não podemos fazer isso. Simplesmente não é verdade. Todos precisam diminuir a retórica.”

Os comentários do presidente da Câmara ecoaram os de muitos outros republicanos, incluindo a campanha de Trump, alguns de seus principais aliados no Capitólio e pelo menos um dos principais candidatos à sua indicação para vice-presidente, enquanto o partido se prepara para se reunir em Milwaukee esta semana para sua convenção de nomeação.

Um participante do comício foi morto e dois ficaram gravemente feridos, além de Trump, no tiroteio. O FBI descreveu o tiroteio como uma tentativa de assassinato e identificou o atirador, que foi baleado e morto na cena, como Thomas Matthew Crooks, 20, de Bethel Park, Pensilvânia. Crooks era um republicano registrado que já havia feito uma pequena contribuição para um grupo alinhado aos democratas em 2021, de acordo com registros públicos. Até agora, os investigadores não encontraram nenhum sinal inicial ou mídia social ou outros escritos que ajudem a fornecer um motivo, dizem as autoridades policiais.

Nos momentos após a tentativa frustrada de assassinato no comício de Trump no sábado em Butler, Pensilvânia, os republicanos — energizados pelo punho desafiador e sangrento de Trump enquanto agentes do Serviço Secreto o escoltavam para fora do palco — explodiram em raiva pelo que descreveram como anos de perseguição democrata a Trump e seus apoiadores.

O senador de Ohio, JD Vance, possível candidato a vice-presidente de Trump, disse na X logo após o tiroteio que a retórica de Biden era a culpada.

“Hoje não é apenas um incidente isolado. A premissa central da campanha de Biden é que o presidente Donald Trump é um fascista autoritário que deve ser parado a todo custo”, disse ele. “Essa retórica levou diretamente à tentativa de assassinato do presidente Trump.”

O senador da Carolina do Sul, Tim Scott, outra possível escolha para vice-presidente e principal aliado de Trump, disse no X: “Vamos ser claros: esta foi uma tentativa de assassinato auxiliada e instigada pela esquerda radical e pela mídia corporativa, que incessantemente chama Trump de ameaça à democracia, fascista ou pior.”

O gerente de campanha de Trump, Chris LaCivita, disse no X que Biden, doadores democratas e ativistas de esquerda fizeram comentários “repugnantes” contra Trump durante anos e deveriam ser responsabilizados — “a melhor maneira é por meio das urnas”, escreveu ele.

Johnson, LaCivita e outros apontaram para a linguagem usada por Biden em uma recente ligação privada com doadores, durante a qual ele pediu aos democratas que abandonassem suas conversas em andamento sobre se o presidente de 81 anos deveria abandonar a disputa após seu fraco desempenho no debate presidencial de junho com Trump, e mudassem seu foco de volta para derrotar Trump.

“Terminamos de falar sobre o debate. É hora de colocar Trump no alvo”, disse Biden naquela ligação, cuja gravação foi obtida pela CNN.

“O próprio presidente Biden disse nos últimos dias: ‘É hora de colocar um alvo em Trump’. Sei que ele não quis dizer o que está implícito ali, mas esse tipo de linguagem de ambos os lados deve ser denunciado”, disse Johnson no programa “Today” da NBC no domingo. “Temos que deixar claro que isso faz parte do nosso sistema, podemos ter um debate vigoroso, mas precisa acabar aí.”

Alguns comentários de congressistas republicanos foram mais incendiários.

“Todo americano deveria ficar indignado com Joe Biden por incitar a violência contra Donald J. Trump”, disse o deputado texano Keith Self no X, destacando o comentário certeiro de Biden.

O próprio Trump frequentemente usa imagens violentas, incluindo o aviso de que o país enfrentará um “banho de sangue” se Biden vencer em novembro. Seus apoiadores atacaram policiais e quebraram portas e janelas enquanto invadiam o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, em uma tentativa de anular os resultados das eleições de 2020 em meio às falsas alegações de Trump sobre fraude generalizada. O ex-presidente também zombou do marido da ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi, que foi atacada por um agressor com um martelo em sua casa em São Francisco em 2022.

O ex-presidente também disse muitas vezes que Biden é a verdadeira ameaça à democracia e afirma que o presidente dissolveria as fronteiras dos EUA. No debate de junho, repetindo uma afirmação que é um marco dos comícios e discursos de Trump, ele disse que se Biden vencer em novembro, “provavelmente não teremos mais um país, de tão ruim que está”.

Biden falou de Rehoboth Beach, Delaware, na noite de sábado, dizendo que havia sido “completamente informado” sobre o tiroteio.

“Não há lugar na América para esse tipo de violência – é doentio. É doentio”, disse o presidente. “É uma das razões pelas quais temos que unir este país. Não podemos permitir que isso aconteça. Não podemos ser assim. Não podemos tolerar isso.”

Biden falou com Trump por telefone na noite de sábado. Uma fonte informada sobre a ligação a descreveu como “boa” e “curta e respeitosa”. Um alto funcionário da Casa Branca também informado sobre a ligação a descreveu de forma semelhante como “breve e respeitosa”.

A autoridade disse que Biden repetiu sua afirmação de que não há lugar ou tolerância para violência política e garantiu que estava orientando as agências para uma investigação completa.

O tiroteio interrompeu, pelo menos momentaneamente, os ataques políticos dos democratas a Trump, já que a campanha de Biden interrompeu todos os esforços de publicidade e comunicação na televisão na noite de sábado.

A vice-presidente Kamala Harris adiou sua viagem à Flórida em resposta ao tiroteio, de acordo com um oficial de campanha. Ela havia planejado originalmente viajar para Palm Beach na terça-feira para uma conversa moderada ao lado de mulheres republicanas para discutir a posição de Trump sobre os direitos reprodutivos das mulheres.

A campanha de Biden e os democratas de todo o partido estavam se esforçando no domingo para determinar como ajustar seus planos de contra-mensagem para a Convenção Nacional Republicana após a tentativa de assassinato.

“A grande questão é como fazer campanha contra ele ou atacá-lo”, disse um conselheiro democrata sênior à CNN. “Podemos fazer isso esta semana?”

O conselheiro disse que discussões estão em andamento para calibrar ataques e críticas direcionados a Trump para focar em diferenças políticas, em vez de ataques pessoais. Planos que estavam em andamento há semanas para responder à convenção do GOP estão sendo revisados ​​e potencialmente ajustados.

A campanha de Biden ainda não decidiu quando retomar sua campanha publicitária contra Trump, que foi suspensa na noite de sábado após o tiroteio. Mas isso, disse um estrategista democrata, foi a decisão fácil. Uma questão mais difícil é como e quando retomar, com 114 dias até a eleição.

Embora os apelos públicos para que Biden se afaste tenham diminuído após o ataque, as preocupações expressas diretamente ao presidente nas ligações no sábado praticamente não desapareceram.

Uma autoridade da Casa Branca disse no domingo que o presidente continuaria seu contato com legisladores e apoiadores, mas voltaria seu foco imediato para suas funções presidenciais de direcionar a resposta do governo à primeira tentativa de assassinato de um ex-presidente e candidato presidencial em mais de quatro décadas.

Outros líderes democratas condenaram o tiroteio de forma semelhante.

“A violência política não tem lugar em nosso país”, disse o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, em um comunicado.

O líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, disse de forma semelhante em uma declaração que a violência política “nunca é aceitável”.

O senador republicano da Carolina do Sul, Lindsey Graham, disse no domingo no programa “Meet the Press” da NBC que ele deveria jogar golfe com Trump no domingo e planeja ver o ex-presidente mais tarde.

“Gostaria de poder dizer que fiquei surpreso, mas estou preocupado com isso há muito, muito tempo. Sabe, se ele vencer, a democracia não vai acabar. Ele não é fascista. Ele representa um ponto de vista que milhões compartilham. A retórica é muito quente, mas fiquei grato por ele ter conseguido”, disse ele.

Graham elogiou seus colegas democratas por suas respostas, dizendo “é bom ver”.

Kristen Holmes, Jeff Zeleny, Hannah Rabinowitz, Evan Perez e Danya Gainor, da CNN, contribuíram para esta reportagem.