Respondendo às 10 maiores perguntas sobre o acordo antitruste da NCAA

A estrutura futura dos principais esportes universitários está começando a ficar mais clara.

Os detalhes propostos sobre como os atletas universitários provavelmente serão pagos no futuro foram publicados na sexta-feira à noite em um extenso processo judicial no norte da Califórnia. As mudanças são parte de um acordo legal pendente que resolveria um trio de ações antitruste iminentes movidas contra a NCAA e suas cinco conferências mais ricas.

O acordo proposto tem duas funções principais. Primeiro, ex-atletas (que datam de 2016) são elegíveis para receber parte de um fundo de US$ 2,78 bilhões em danos. Segundo, os termos estabelecem a estrutura para pagar jogadores diretamente, junto com regras projetadas para tentar impedir que as escolas mais ricas ganhem uma vantagem competitiva ainda maior do que já têm.

Para ajudar a digerir as mais de 100 páginas de processos judiciais, resumimos o que sabemos sobre o acordo em 10 perguntas que abrangem o que ele pode significar para atletas, escolas e fãs.

Quando os jogadores começarão a receber?

Se tudo correr conforme o planejado, os atletas universitários receberão seus salários de suas escolas até o ano que vem.

O acordo ainda precisa ser aprovado por um juiz, e os atuais atletas universitários terão vários meses para aprender o que isso significa para eles e decidir se querem se opor a algum dos termos.

O cronograma provisório é o seguinte:

Início de outubro: Os atletas começam a receber detalhes sobre como o acordo os impactará.

Meados de janeiro: Prazo final para os atletas enviarem objeções ou desistirem.

Meados de março: A juíza Claudia Wilken toma a decisão final sobre o acordo.

Verão de 2025: Escolas começam a assinar acordos com atletas.

Quanto as escolas pagarão aos seus jogadores?

No início, as escolas poderão gastar no máximo US$ 23,1 milhões em dinheiro adicional, de acordo com projeções compartilhadas nos termos do acordo. Isso é um acréscimo às mensalidades, bolsas e outros benefícios que as escolas já fornecem aos jogadores todos os anos.

Os novos pagamentos de compartilhamento de receita virão na forma de contratos nos quais as escolas compram os direitos de usar o nome, a imagem e a semelhança (NIL) de seus atletas. As escolas não serão obrigadas a gastar dinheiro algum, mas espera-se que a maioria dos departamentos atléticos nas conferências de poder se aproximem do limite para permanecerem competitivas no recrutamento.

O teto aumentará anualmente durante o acordo de liquidação de 10 anos. O número cresce automaticamente 4% a cada ano. Ele também aumentará conforme a receita gerada pelos esportes universitários crescer. Um economista contratado pelos advogados dos demandantes projetou que o teto aumentaria aproximadamente US$ 1 milhão a cada ano, terminando em US$ 32,9 milhões por escola até o ano acadêmico de 2034-35.

Como os lados chegaram a US$ 23,1 milhões?

O limite de gastos é baseado em uma fórmula que dá aos atletas 22% do dinheiro que a escola média de conferência de poder ganha com acordos de direitos de mídia, vendas de ingressos e patrocínios. O dinheiro que os departamentos atléticos ganham coletando taxas do corpo estudantil geral ou de doações não está incluído na fórmula.

Atletas nas principais ligas esportivas profissionais americanas recebem cerca de metade da receita que seu esporte gera. Advogados tanto da NCAA quanto dos demandantes dizem que, quando combinado com o dinheiro que as escolas já gastam em bolsas de estudo, assistência médica e outros benefícios, o valor de 22% de participação na receita dará aos atletas em muitas escolas de conferências poderosas aproximadamente metade do que o departamento de atletismo ganha anualmente.

No entanto, essa fórmula trata todos os atletas da mesma forma, apesar do futebol e do basquete trazerem a esmagadora maioria dos ganhos de um departamento atlético. Houve uma dúzia de times de futebol que relataram mais de US$ 100 milhões em receita por conta própria na última temporada. Mesmo que os jogadores desses times recebam cada dólar do novo dinheiro de compartilhamento de receita — e eles não receberão — esses atletas ainda receberão consideravelmente menos da metade do que geram.

Como esse dinheiro será dividido entre os atletas?

Cada escola poderá decidir como dividir seu dinheiro entre os atletas.

Não está claro como as leis do Título IX serão aplicadas ao dinheiro, e os termos do acordo não fornecem nenhuma orientação nessa área. A jogadora de basquete da TCU, Sedona Prince — uma das principais demandantes no caso e uma defensora proeminente da igualdade de gênero durante sua carreira universitária — disse à ESPN que ela acha que qualquer aumento em bolsas de estudo ou benefícios médicos deve ser dividido igualmente entre homens e mulheres, mas que os dólares de participação na receita devem ser distribuídos com base na popularidade de um esporte.

“Acho que deveríamos esporte por esporte”, disse Prince. “O Título IX fechou muito a lacuna. É uma necessidade nos esportes universitários e na vida universitária em geral. Mas os fatos são os fatos. O futebol universitário rende uma quantia enorme de dinheiro em comparação com o resto dos esportes.”

Prince disse que espera que os atletas em cada campus possam fazer parte de uma negociação quando suas escolas estiverem decidindo quanto dinheiro gastarão e como dividi-lo entre os atletas. Ela está trabalhando com um grupo chamado Athletes.org que está tentando organizar capítulos de atletas em muitos campi universitários para ajudá-los a negociar com suas escolas muitos itens, incluindo uma palavra a dizer sobre como o novo dinheiro de participação na receita será distribuído.

Os coletivos NIL ainda poderão pagar os atletas também?

Durante os últimos três anos, a maior parte do dinheiro que atletas universitários ganham veio de coletivos NIL — grupos de patrocinadores que estão ostensivamente pagando jogadores por seus direitos NIL, mas na prática estão usando esse dinheiro para pagar jogadores por seu desempenho. Os coletivos mais bem financiados estão distribuindo entre US$ 15 milhões e US$ 20 milhões anualmente, de acordo com fontes da indústria, e a grande maioria vai para jogadores de futebol americano.

A NCAA negociou para incluir vários termos no acordo com a esperança de acabar com os pagamentos coletivos que não são para endossos reais. Junto com uma cláusula que diz que os pagamentos de reforço para atletas devem ser para “um propósito comercial válido”, o acordo também dá à NCAA o poder de criar regras futuras para fechar quaisquer brechas imprevistas “projetadas para derrotar ou contornar” a proibição de pagamentos de reforço.

Os coletivos poderão fornecer pagamentos NIL aos jogadores se a NCAA os considerar uma compensação de endosso legítima. O acordo declara que a associação criará uma câmara de compensação para coletar dados sobre todos os acordos NIL para ajudá-los a avaliar quais são legítimos.

Advogados de esportes universitários que não estão envolvidos no acordo e operadores coletivos da NIL continuam céticos de que a NCAA será capaz de impedir efetivamente (e legalmente) que patrocinadores gastem dinheiro destinado a melhorar seus times.

Como essas novas regras serão aplicadas?

Os termos do acordo colocam o tribunal encarregado de garantir que todas as partes cumpram as novas regras. O tribunal também deve nomear um mestre especial para decidir sobre quaisquer disputas. O acordo cria um sistema de apelações para atletas ou escolas solicitarem que um árbitro revise quaisquer decisões futuras sobre essas novas regras. Isso seria um afastamento significativo do atual sistema de execução, administrado por funcionários da NCAA.

Os advogados dos demandantes — Steve Berman e Jeffrey Kessler — serão responsáveis ​​por garantir que as escolas estejam relatando adequadamente suas receitas durante o acordo de 10 anos. Eles também serão responsáveis ​​por manter contato com os atletas universitários durante esse período para garantir que as escolas honrem o acordo e que os atletas entrantes entendam seus direitos. Os termos do acordo dizem que os advogados podem contar com grupos de defesa como a National College Players Association e a Athletes.org para representar a visão dos atletas.

O que está acontecendo com os candidatos sem bolsa e os bolsistas?

No interesse de remover o máximo possível de limites universais de compensação, a NCAA e as conferências também concordaram em se livrar das regras atuais que limitam o número de bolsas de estudo permitidas para cada equipe. Para impedir que as equipes mais ricas acumulem jogadores, a NCAA criará regras que limitem o tamanho do elenco.

Os termos do acordo incluem limites de escalação específicos para 45 esportes diferentes. Os times de futebol serão limitados a 105 jogadores em uma escalação. Os times de basquete masculino e feminino podem ter 15 jogadores cada.

As regras atuais da NCAA limitam os times de futebol a 120 jogadores durante a temporada, e apenas 85 deles podem receber uma bolsa de estudos. No futuro, todos os 105 jogadores do time poderão receber uma bolsa de estudos. Embora as escolas não sejam obrigadas a dar uma bolsa de estudos a todos os jogadores, muitos treinadores levantaram preocupações neste verão de que as novas regras eliminariam os walk-ons. Cada escola decidirá quantos de seus jogadores ela coloca na bolsa de estudos.

E se os atletas decidirem que não gostam dos termos do acordo?

Todos os atletas terão a oportunidade neste outono de se opor a certos termos ou optar por sair totalmente. Se optarem por sair, eles manterão o direito de processar a NCAA no futuro por outras supostas violações antitruste. Os termos afirmam que se um certo número de atletas decidir optar por sair, a NCAA e as conferências podem desistir do acordo. O número de atletas necessários para acionar essa opção foi redigido na versão pública dos documentos.

Prince, que falou com a ESPN antes de ver os detalhes do acordo, disse que confia em Berman e Kessler para negociar os melhores termos possíveis para os atletas, mas acrescentou que ela veria as informações criticamente e confiaria em outros “controles e equilíbrios” para decidir se ela acha que o resultado é um acordo justo para os atletas. Prince disse que o próximo ano é um momento crucial para os atletas permanecerem vigilantes e garantirem que eles tenham uma palavra a dizer sobre como a estrutura estabelecida neste acordo será implementada daqui para frente.

“Para os atletas, é hora de acordar e se educar sobre isso”, disse ela. “Será melhor para a NCAA também se todos nós nos unirmos e trabalharmos juntos. Espero que eles entendam isso. Espero que os atletas entendam isso. Agora é a hora de nos unirmos e descobrirmos isso, ou será a mesma coisa. [legal battles] repetidamente.”

O acordo também afirma que os termos do acordo não impedem os atletas de negociar coletivamente por mais direitos no futuro, caso essa oportunidade surja.

Quem fica com uma parte dos US$ 2,78 bilhões em danos?

Junto com os pagamentos futuros aos atletas, a NCAA concordou em compensar ex-atletas pelo dinheiro que eles poderiam ter ganho durante suas carreiras. Todos os atletas que jogaram esportes da Divisão I de 2016 até o presente são elegíveis para receber parte desse dinheiro. A data limite de 2016 é devido ao estatuto de limitações em reivindicações antitruste.

Jogadores de futebol e basquete masculino de escolas de conferências poderosas serão elegíveis para receber uma média de $ 135.000, disse Berman. Jogadoras de basquete feminino de conferências poderosas podem receber uma média de $ 35.000. O pagamento provável para atletas de outros esportes dependerá de quantos entrarem com reivindicações.

Para alguns, os pagamentos também serão baseados em parte no potencial poder de ganho do atleta, caso ele tenha conseguido assinar acordos NIL enquanto estava na escola. Berman disse que o maior pagamento individual estimado para um atleta será de US$ 1,8 milhão.

Os escritórios de advocacia de Berman e Kessler também solicitaram receber quase US$ 500 milhões (um pouco menos de 20 por cento dos danos) por seus honorários e para cobrir suas despesas. Os advogados também propuseram receber cerca de 1 por cento do dinheiro que as escolas pagam aos jogadores durante os próximos 10 anos. De acordo com as projeções no acordo, isso renderia aos advogados uma estimativa de US$ 12 milhões a US$ 25 milhões por ano, conforme os gastos aumentam.

Isso marca o fim dos problemas legais da NCAA?

Não. A NCAA ainda está envolvida em várias batalhas judiciais para tentar impedir que atletas sejam considerados funcionários de suas escolas. Os líderes da NCAA têm pedido aos membros do Congresso para escrever uma lei federal dizendo que atletas universitários não são funcionários e codificando algumas das habilidades de regulamentação incluídas no acordo.

O presidente da NCAA, Charlie Baker, disse no início deste verão que esperava que esse acordo desse impulso a um projeto de lei federal.