Resultados da pesagem de Jake Paul x Mike Perry: Paul bate o peso com sucesso após susto inicial

Jake Paul e Mike Perry estão oficialmente definidos para se enfrentar.

Apesar de um susto inicial na balança, Paul atingiu a marca dos 90 quilos em sua luta de peso-cruzador com Perry, que será a atração principal do evento de boxe Most Valuable Promotions no sábado, na Amalie Arena, em Tampa, Flórida.

Paul, na verdade, pisou na balança pela primeira vez pouco antes do início das pesagens de sexta-feira. Ele não conseguiu atingir o limite mesmo depois de se despir e ser coberto por uma toalha, pesando inicialmente 200,4 libras. Menos de meia hora depois, ele pesou novamente sob uma toalha e foi oficialmente registrado com 200 libras.

Antes da segunda tentativa de Paul, Perry pesou com sucesso 196,6 libras. A estrela do BKFC compete no boxe pela segunda vez e a primeira desde março de 2015.

Paul (9-1, 6 KOs) vem de três vitórias consecutivas, incluindo uma vitória por decisão sobre o ex-astro do UFC Nate Diaz.

O co-evento principal de sábado também é oficial, já que a campeã indiscutível dos penas, Amanda Serrano, levantou com sucesso a categoria de 136 libras em sua luta superleve contra Stevie Morgan (136,6).

Também digno de nota, o ex-candidato peso médio do UFC Uriah Hall e o ex-detentor do título do WBC Julio Cesar Chavez Jr. bateram o peso para a luta em 199,6 e 197,8 libras, respectivamente.

Veja os resultados completos da pesagem de Paul x Perry e o vídeo aqui.