Resultados da pesagem do UFC 304: 2 lutas de título oficiais, 1 lutador ausente

Os campeões da Inglaterra estão chegando a Manchester conforme o planejado.

Os detentores do título Leon Edwards e Tom Aspinall estavam ambos no peso para suas defesas de título na pesagem oficial de sexta-feira para o UFC 304, com Edwards pesando 170 libras para sua terceira defesa de título dos meio-médios contra o rival Belal Muhammad (169), e Aspinall pesando 251 libras para sua defesa de título interino dos pesos pesados ​​contra Curtis Blaydes (256).

Assista acima aos destaques das pesagens matinais.

Ambas as lutas principais são revanches de lutas anticlimáticas. A primeira luta de Edwards com Muhammad terminou sem resultado porque Muhammad não conseguiu continuar após receber uma pancada no olho no segundo round, enquanto a primeira luta de Aspinall com Blaydes terminou em apenas 15 segundos quando Aspinall sofreu uma lesão no joelho.

Com o peso de todos no ponto, o cenário está pronto para os lutadores acertarem as contas de uma vez por todas.

Dos 28 lutadores que competiram no sábado no Co-op Live, todos, exceto um, bateram o peso com sucesso. O único que não conseguiu foi o peso galo Jake Hadley, que entra em menos de duas semanas de aviso para Ramon Taveras lutar contra Caolan Loughran. Hadley, que normalmente compete na divisão peso mosca, pesou 137 libras, uma libra acima do limite para uma luta peso galo sem título.

As autoridades anunciaram que Hadley x Loughran ocorrerá como uma luta de peso combinado, com Hadley perdendo 20% de sua bolsa como penalidade.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC 304.

Card principal (ESPN+ pay-per-view às 22h ET)

Leon Edwards (170) contra Belal Muhammad (169)

Tom Aspinall (251) contra Curtis Blaydes (256)

Paddy Pimblett (156) contra o Rei Verde (154,5)

Christian Leroy Duncan (185) vs. Gregory Rodrigues (185)

Arnold Allen (145) contra Giga Chikadze (146)

Card Preliminar (ESPN2, ESPN+ às 20h ET)

Nathaniel Wood (145) vs. Daniel Pineda (146)

Molly McCann (116) x Bruna Brasil (116)

Caolan Loughran (136) x Jake Hadley (137)*

Modestas Bukauskas (204) vs. Marcin Prachnio (205)

Card Preliminar Antecipado (ESPN+ às 18h ET)

Oban Elliott (170) x Preston Parsons (169)

Muhammad Mokaev (126) vs. Cabo Manel (125,5)

Sam Patterson (170) contra Kiefer Crosbie (171)

Mick Parkin (264) vs. Lukasz Brzeski (235)

Shauna Bannon (115) vs. Alice Ardelean (116)

*perdeu peso. A luta de Hadley com Caolan Loughran prossegue como um peso combinado com Hadley perdendo 20 por cento de sua bolsa como penalidade