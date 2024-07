Resultados da pesagem do UFC Denver: Tracy Cortez corta o cabelo para bater o peso após errar na primeira tentativa

Tracy Cortez não perderia peso, acontecesse o que acontecesse.

Depois de perder o peso por meio quilo em sua primeira tentativa, Cortez ficou com aproximadamente 35 minutos na janela de pesagem de duas horas para atingir o limite de 126 libras sem título para sua luta principal peso mosca contra Rose Namajunas no UFC Denver. Aproximadamente 20 minutos depois, uma Cortez emocionada ressurgiu com 126 libras com um corte de cabelo improvisado e um pedaço grosso de cabelo em sua mão direita, tendo cortado o meio quilo de cabelo para atingir o peso.

Namajunas, duas vezes campeão peso-palha do UFC, foi o primeiro a subir na balança e pesou 56,7 kg.

O UFC Denver acontece em 13 de julho na Ball Arena em Denver. Namajunas e Cortez se enfrentam em um evento principal de cinco rounds no peso mosca após a oponente original de Namajunas, Maycee Barber, ter desistido devido a complicações de saúde.

Namajunas, 32, tem 1-1 em duas aparições em 125 libras desde que subiu da divisão peso palha. Ela perdeu sua estreia divisional para Manon Fiorot, mas se recuperou para derrotar Amanda Ribas em março.

Cortez, 30, está invicta em sua sequência de cinco lutas no UFC. Ela derrotou Jasmine Jasudavicius em sua mais recente aparição no octógono em setembro passado e também tem uma vitória notável sobre a desafiante do UFC Erin Blanchfield, que remonta aos seus dias no Invicta FC.

Os dois principais nomes do peso médio, Santiago Ponzinibbio e Muslim Salikhov, pesaram 171 libras cada e bateram o peso para a batalha de três rounds.

Os resultados completos da pesagem do UFC Denver podem ser vistos abaixo.

Card principal (ESPN/ESPN+ às 22h ET)

Rose Namajunas (124,75) x Tracy Cortez (126)*

Santiago Ponzinibbio (171) vs. Muslim Salikhov (171)

Drew Dober (155) vs. João Silva (155)

Gabriel Bonfim (171) vs. Ange Loosa (170)

Julian Erosa (145,5) x Christian Rodriguez (145,5)

Abdul Razak Alhassan (185) vs. Cody Brundage (185,5)

Card Preliminar (ESPN/ESPN+ às 19h ET)

Joshua Van (125) contra Charles Johnson (125,5)

Jasmine Jasudavicius (125) vs. Fatima Kline (125)

Montel Jackson (135) vs. Da’Mon Blackshear (135,5)

Luana Santos (125) vs. Maria Agapova (125)

Josh Fremd (186) x Andre Petroski (185,5)

Evan Elder (170) vs. Darrius Flowers (170)

*Cortez perdeu o peso por 0,5 libra na primeira tentativa