Resultados da pesagem do UFC Vegas 94: Amanda Lemos e Virna Jandiroba definidas para a luta principal do peso-palha

Amanda Lemos e Virna Jandiroba bateram o peso e estão a caminho de lutar por uma vaga na categoria peso-palha.

Na pesagem oficial de sexta-feira de manhã para o UFC Vegas 94, Lemos e Jandiroba superaram a balança com sucesso e sem problemas, com Lemos chegando em 116 libras e Jandiroba em 115,5 libras. A luta deles serve como o evento principal de sábado, que acontece no UFC APEX em Las Vegas.

Lemos está mirando outra chance no ouro do UFC, já que ela é atualmente a peso-palha nº 5 no MMA Fighting Global Rankings e nº 16 na lista Pound-for-Pound. Ela desafiou Zhang Weili por seu título no UFC 288 em maio de 2023, mas perdeu por decisão unânime.

Jandiroba entra no sábado como uma das concorrentes mais quentes na categoria 115 libras, tendo vencido três lutas seguidas. A ex-campeã do Invicta FC está em sua melhor fase desde que entrou para o UFC em 2019, com vitórias consecutivas sobre Loopy Godinez, Marina Rodriguez e Angela Hill.

Todos os 24 lutadores que competiram no sábado bateram o peso com sucesso.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Vegas 94.

Card principal (ESPN2/ESPN+ às 20h ET)

Amanda Lemos (116) vs. Virna Jandiroba (115.5)

Brad Tavares (185,5) vs. Jun Yong Park (186)* — cancelado

Steve Garcia (144,5) contra Seung Woo Choi (145)

Kurt Holobaugh (155) x Kaynan Kruschewsky (154)

Cody Durden (125,5) vs. Bruno Silva (126)

Doo Ho Choi (146) vs. Bill Álgeo (146)

Card Preliminar (ESPN/ESPN+ às 17h30 ET)

Jeong Yeong Lee (145,5) x Hyder Amil (145)

Brian Kelleher (136) contra Cody Gibson (136)

Miranda Maverick (125,5) vs. Dione Barbosa (125,5)

Loik Radzhabov (155,5) vs. Trey Ogden (156)

Luana Carolina (125,5) vs. Lucie Pudilova (126)

Mohammed Usman (236,5) contra Thomas Petersen (258,5)

*luta cancelada após Park ser forçado a desistir devido a problemas médicos