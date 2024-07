Resultados de Diaz x Masvidal: Chris Avila supera Anthony Pettis e vence por decisão unânime

Nem sempre é bonito, mas Chris Avila continua encontrando maneiras de vencer no ringue de boxe.

Desta vez, Avila derrotou o ex-campeão do UFC Anthony Pettis dando a ele uma dieta constante de socos e mantendo a pressão sobre ele por todos os seis rounds. Quando acabou, os juízes marcaram a luta em 58-56, 59-55 e 59-55, com Avila recebendo o aceno para sua sexta vitória consecutiva no ringue de boxe.

“Isso é para eles descobrirem”, disse Avila sobre seu estilo que continua a dar problemas aos oponentes. “Eu sabia o que ia fazer. Eu sabia que ia sair e superá-lo.”

Em sua segunda luta profissional como boxeador, Pettis se concentrou em ficar mais ocupado quando a luta começou e em mostrar pés rápidos enquanto se movia por fora antes de pular para dentro para suas combinações. Isso forçou Avila a persegui-lo pelo ringue, com Avila procurando diminuir a distância e atrair Pettis para uma briga.

Embora Avila tenha estado ativo e ganhando ultimamente, ele parecia resignado a dar muitos golpes desastrosos, já que Pettis realmente preparou seus socos com um pouco mais de destreza técnica no começo. Ainda assim, Avila conectou socos poderosos, incluindo um gancho de esquerda rígido no final do segundo round que virou a cabeça de Pettis.

A atividade inicial de Pettis parecia voltar para assombrá-lo a cada round que passava e Avila começou a acertar consistentemente um overhand de direita que continuava pegando Pettis desprevenido. Ele não estava causando muito dano, mas Avila continuou encontrando um lugar para o mesmo soco.

No estilo clássico de seu mentor Nate Diaz, Avila confiou em sua produção e pressão implacável, com Pettis ficando preso na lama durante muitas das trocas. Avila parecia contente em apenas desgastar Pettis, round após round, porque a estratégia continuou a funcionar.

Ninguém confundiria isso com boxe de alto nível, mas Avila consistentemente conectava mais socos enquanto Pettis começava a desacelerar conforme a luta avançava. A multidão lotada no Honda Center também ficou um pouco inquieta, que é geralmente quando Avila e Pettis aceleravam o ritmo.

Conforme o tempo passava no round final, Avila começou a enfiar seu jab no rosto de Pettis enquanto o ex-campeão peso leve do UFC continuava a lançar ganchos selvagens, talvez procurando o nocaute para evitar os cartões de pontuação dos juízes. O final não veio, com Avila ainda lançando combinações e continuando na perseguição de Pettis até o gongo final tocar.

Embora estivesse longe de ser uma batalha memorável, Avila fez o que precisava para derrotar outro grande oponente e manter sua sequência de vitórias viva. Avila era, na melhor das hipóteses, um lutador de MMA mediano, mas ele realmente parece ter encontrado seu ritmo no boxe, especialmente se ele puder continuar derrotando ex-atletas do UFC e influenciadores sociais como seu estoque de troca.