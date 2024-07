Resultados de Paul vs. Perry: Julio Cesar Chavez Jr vence Uriah Hall por decisão sem brilho

Julio Cesar Chavez Jr. acrescentou mais uma vitória ao seu currículo na noite de sábado, embora seja difícil dizer se ele conquistou muitos fãs novos em Tampa após derrotar o ex-lutador do UFC Uriah Hall por decisão no card Jake Paul x Mike Perry.

Após uma pausa de quase três anos, Chavez definitivamente tinha algo a provar em seu retorno, mas, na verdade, sua vitória foi toda sobre se ater ao básico e apenas mostrar fundamentos melhores do que um oponente com experiência limitada em boxe. Chavez ficou principalmente atrás de seu jab e ocasionalmente soltou um grande gancho, mas ele não estava causando muito dano.

Ainda assim, ele fez o suficiente para vencer os rounds e garantir a vitória, com os juízes marcando a luta em 59-55, 59-55 e 58-56, todas para Chávez.

“Ele é um cara forte, mas eu tenho minha distância… ele é um ótimo competidor”, disse Chavez depois. “A vitória é fácil. É uma boa luta. Grande atleta, grande pessoa, é isso. Ele é durão, ele é forte. Ele não é um boxeador.

Foi um começo ativo para Chavez, que mostrou equilíbrio e experiência contra o ex-lutador do UFC, já que ele exibiu um bom jab e continuou misturando seus socos no começo. O melhor soco para Chavez no round de abertura foi um gancho sólido que virou a cabeça de Hall, mas que não o fez recuar nas trocas.

Hall era o agressor, pressionando para frente e fechando a distância, mas ele não era tão ativo com suas combinações. Dito isso, o ritmo de Hall parecia atrapalhar Chavez, que diminuiu o ritmo e começou a dar um soco de cada vez, em vez de juntar as coisas em sucessão.

Com o passar do tempo, Hall tentou tirar vantagem da falta de atividade de Chavez, mas ele simplesmente não conseguia acertar nada efetivamente. Chavez parecia saber que podia escolher seus golpes e realmente superar Hall ao longo de seis rounds.

Com três minutos restantes, Chavez finalmente acelerou um pouco mais o ritmo, embora ele ainda estivesse se mantendo atrás de um jab bem cronometrado e, ocasionalmente, lançando um soco poderoso. Chavez também estava trabalhando consistentemente no corpo, com Hall lutando para realmente passar pela defesa do oponente.

Não foi nada emocionante, mas Chavez fez o suficiente para garantir a vitória, enquanto um Hall abatido deixou o ringue após a decisão ser anunciada.

Embora pareça improvável que seu desejo se realize, Chávez almejou as estrelas ao anunciar sua próxima luta.

“Jake Paul, por que não?”, disse Chavez. “Sou um lutador melhor que os oponentes dele, isso é certo.”