Resultados do Social Knockout 3: Till vs. Mutie

O MMA Fighting terá resultados do Social Knockout 3 e mais na Coca-Cola Arena em Dubai na manhã de sábado.

O ex-veterano do UFC Darren Till competirá em sua primeira luta de esportes de combate desde que deixou o UFC quando enfrentar o veterano do MMA Moh Mutie em uma das lutas em destaque no card principal. Till não luta desde que perdeu para Dricus du Plessis no UFC 282 em 10 de dezembro de 2022.

Salt Papi também está escalado para lutar no card principal quando enfrentar Dawood Savage. Papi derrotou Amadeusz Ferrari por nocaute técnico no terceiro round em sua última luta no Misfits Boxing 14 em maio passado.

Confira os resultados do Social Knockout 3 abaixo.

Card principal

Vlogs de Shero vs. Mo

Darren Till contra Moh Mutie

Erali Boykobilov vs. Abdu Rozik

Salt Papi vs. Dawood Savage

Hamad Zai vs. Adam Eddine

Adnan Sultan contra Fox, o G

Nikita Ionin contra Farren

Tyson vs. Gio Basurto

Tamara contra Barber Bee

Botvinkov vs. Jake Purdy

Michael Noku vs. El Guapito

Meziadi vs. Aminov

Issa vs. Aliado

V Bharany vs. Komsan

Boyi Ajay vs Tony Curtis