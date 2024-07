Resultados do UFC 304: Edwards x Muhammad 2

O MMA Fighting tem os resultados do UFC 304 para o card de lutas Edwards x Muhammad 2, blogs ao vivo de todo o card principal e muito mais do Co-op Live em Manchester na noite de sábado.

No evento principal, o campeão dos meio-médios do UFC Leon Edwards enfrenta Belal Muhammad em uma revanche do encontro de 2021, que terminou sem resultado. Edwards venceu quatro lutas consecutivas desde aquele confronto, enquanto Muhammad venceu cinco seguidas.

O campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC, Tom Aspinall, coloca seu cinturão em jogo em uma revanche contra Curtis Blaydes no co-evento principal. Aspinall e Blaydes lutaram anteriormente em 2022, com Blaydes vencendo em apenas 15 segundos após Aspinall sofrer uma lesão no joelho.

Confira os resultados do UFC 304 abaixo.

Card principal (ESPN+ PPV, 22h ET)

Leon Edwards contra Belal Muhammad

Tom Aspinall contra Curtis Blaydes

Paddy Pimblett contra o Rei Verde

Christian Leroy Duncan vs. Gregory Rodrigues

Arnold Allen contra Giga Chikadze

Card Preliminar (ESPN2/ESPN+, 20h ET)

Nathaniel Wood contra Daniel Pineda

Molly McCann vs. Bruna Brasil

Caolan Loughran x Jake Hadley

Modestas Bukauskas vs. Marcin Prachnio

Card Preliminar Antecipado (ESPN+ ao vivo agora)

Oban Elliott x Preston Parsons

Muhammad Mokaev vs. Manel Cabo

Sam Patterson contra Kiefer Crosbie

Mick Parkin derrotou. Lukasz Brzeski por nocaute no primeiro round (3:23)

Shauna Bannon derrotou Alice Ardelean por decisão dividida (29-28, 30-27, 28-29)