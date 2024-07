Resultados do UFC Denver: Jean Silva vence após Drew Dober sofrer corte horrível no olho

Jean Silva apareceu e se destacou em uma oportunidade de última hora no UFC Denver, saindo com uma vitória após abrir um corte horrível no olho de Drew Dober, que só piorava a cada golpe desferido.

A ferida que parecia algo saído de Terrificador 2 foi na verdade infligido por uma cotovelada que Silva acertou repetidamente em Dober durante a luta. O corte foi aberto inicialmente no segundo round, mas um médico do ringue permitiu que a ação continuasse no terceiro.

Isso levou a outro golpe forte de Silva que alargou o corte ainda mais e naquele ponto o médico não teve escolha a não ser parar a luta. O fim veio em 1:28 no terceiro round com Silva obtendo a vitória por TKO devido a uma interrupção do médico.

“Estamos com um dos maiores campeões da história — Dominick Cruz disse que eu sou um cara diferente”, Silva gritou enquanto apontava para Cruz chamando as lutas de cageside. “Eu sou diferente. Os cotovelos, aquelas mãos, tudo, nós planejamos, nós treinamos isso. Eu realmente quero agradecer a Drew Dober. Obrigado, Drew Dober.”

Antes da paralisação, Silva e Dober estavam indo para a guerra com ambos os lutadores acertando alguns golpes seriamente desagradáveis ​​que provavelmente teriam eliminado a maioria dos pesos leves. Dober mostrou continuamente sua durabilidade enquanto o mais rápido Silva continuava encontrando um lar para seus golpes rápidos como um raio de fora.

Sempre que Dober conseguia cortar a grade, ele desferia socos em sucessão, testando o queixo e o corpo de Silva, mas o brasileiro continuava avançando.

Com o tempo passando no segundo round, Silva desarmou uma espetacular cotovelada giratória que atingiu Dober e o deixou com as pernas bambas, mas o tempo acabou para permitir que ele se recuperasse no canto. No reinício, Silva voltou a disparar mais uma vez e acertou Dober com outra cotovelada violenta.

Isso transformou o corte sobre o olho de Dober em uma cratera, o que levou à paralisação poucos momentos depois.

“Eu tenho essas sobrancelhas de neandertal. Elas se abrem muito facilmente”, disse Dober após a derrota. “É isso que eu quero dizer sendo um guerreiro. Eu lutarei contra qualquer um. É disso que se trata a luta. Nós damos as mãos e fazemos guerra.”

Apesar da derrota, a torcida local de Dober em Denver deu a ele uma grande ovação, enquanto também aplaudia Silva por um trabalho bem feito. Foi ainda mais impressionante que Silva tenha feito tudo isso em cima da hora, depois de ter nocauteado Charles Jourdain no UFC 303, duas semanas atrás.

A vitória leva Silva a 14-2 em sua carreira e ele mantém um recorde perfeito de 3-0 no UFC.