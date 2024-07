Resultados do UFC Denver: Namajunas x Cortez

O MMA Fighting traz os resultados do UFC Denver para o card de luta Namajunas x Cortez, um blog ao vivo do evento principal e muito mais da Ball Arena em Denver na noite de sábado.

No evento principal, a bicampeã peso-palha do UFC Rose Namajunas enfrenta Tracy Cortez em uma disputa de peso-mosca. Namajunas venceu três de suas últimas cinco lutas, enquanto Cortez está 5-0 durante sua gestão no UFC.

Santiago Ponzinibbio e Muslim Salikhov se enfrentam em uma disputa de pesos médios no evento co-principal.

Assista à transmissão ao vivo aqui

Relacionado Obtenha as últimas probabilidades do UFC no DraftKings Sportsbook

Confira os resultados do UFC Denver abaixo.

Card principal (ESPN/ESPN+ às 22h ET)

Rose Namajunas vs. Tracy Cortez

Santiago Ponzinibbio vs. Muslim Salikhov

Drew Dober vs. João Silva

Gabriel Bonfim vs. Ange Loosa

Julian Erosa x Christian Rodriguez

Abdul Razak Alhassan vs. Cody Brundage

Card Preliminar (ESPN/ESPN+ às 19h ET)

Joshua Van contra Charles Johnson

Jasmine Jasudavicius vs. Fátima Kline

Montel Jackson vs. Da’Mon Blackshear

Luana Santos vs. Maria Agapova

Josh Fremd x Andre Petroski

Evan Elder derrotou Darrius Flowers por finalização (triângulo de braço) (R2, 1:46)