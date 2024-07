Resultados do UFC Fight Night: Rose Namajunas continua na disputa pelo título com vitória sobre Tracy Cortez

Rose Namajunas se aproximou de uma luta pelo título ao derrotar Tracy Cortez por pontos e vencer por decisão unânime na luta principal do peso mosca feminino do UFC Fight Night, no sábado, em Denver.

Namajunas (13-6) superou Cortez (11-2) por 119 a 85 em golpes totais e registrou mais de seis minutos de tempo de controle na vitória. O ex-campeão peso-palha chegou às festividades de sábado classificado em nono na decisão de 125 libras.

Aqui está tudo o que aconteceu no card de 12 lutas, desde os resultados até os replays de cada luta.

Namajunas fecha Cortez em vitória decisiva

Rose Namajunas, à direita, enfrenta Tracy Cortez na luta principal do UFC Fight Night em Denver no sábado. Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Olá: Rose Namajunas usou golpes e grappling superiores para anular um esforço vigoroso de Tracy Cortez e garantir uma decisão unânime na noite de sábado no evento principal do UFC Fight Night na Ball Arena, lotada em Denver.

Foi um jogo em casa para a peso-mosca número 6 do UFC, Namajunas (14-6 MMA, 11-5 UFC), que residiu em Denver na última década, e a ex-duas vezes campeã peso-palha dominou em todas as facetas contra Cortez. As partes iniciais da luta viram Namajunas usar sua trocação superior para derrotar Cortez, e seu grappling dominou os rounds do meio.

Com resultados de 49-46, 49-46 e 48-47, Namajunas conquistou sua segunda vitória consecutiva após perder sua estreia no peso mosca contra Manon Fiorot em 2023.

Leia a história completa aqui.

