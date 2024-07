Resultados e análises ao vivo do UFC 304: Edwards x Muhammad 2, Aspinall-Blaydes 2

Leon Edwards defende seu título meio-médio do UFC contra Belal Muhammad no evento principal da luta de dois títulos UFC 304 no sábado em Manchester, Inglaterra. A outra luta pelo título também conta com um detentor do título inglês — Tom Aspinall defendendo seu cinturão interino dos pesos pesados ​​contra Curtis Blaydes.

Edwards (22-3, 1 NC) está invicto em suas últimas 13 lutas, mais recentemente derrotando Colby Covington por decisão em dezembro em sua segunda defesa de título de 170 libras. Edwards é o nº 3 no ranking masculino libra por libra da ESPN. Muhammad (23-3, 1 NC) está invicto em 10 lutas consecutivas. Sua vitória mais recente ocorreu há mais de um ano, por decisão sobre Gilbert Burns em maio de 2023. Muhammad é o nº 3 no ranking dos meio-médios da ESPN.

Aspinall (14-3), número 1 no ranking dos pesos pesados ​​da ESPN, venceu duas lutas seguidas, mais recentemente um nocaute no primeiro round de Sergei Pavlovich em novembro, que lhe rendeu o título interino. O terceiro colocado Blaydes (18-4, 1 NC) vem de um nocaute no segundo round de Jailton Almeida em março.

Ambas as lutas pelo título são revanches de lutas que terminaram de forma controversa. Edwards-Muhammad em 2021 foi considerado sem disputa após uma pancada no olho no início do Round 2 deixar Muhammad incapaz de continuar. Em 2022, Blaydes foi premiado com uma vitória por nocaute técnico após Aspinall estourar o joelho 15 segundos após o início da luta.

Quais são as histórias por trás das principais lutas do UFC 304? Como os especialistas as estão decompondo? O que os lutadores têm a dizer? Aqui está o card da luta, como assisti-lo e uma coleção de todos os itens essenciais do UFC 304.

Card de luta do UFC 304

ESPN+ PPV, 22h00 horário do leste dos EUA

Campeonato dos meio-médios: Leon Edwards (c) vs. Belal Muhammad 2

Campeonato interino dos pesos pesados: Tom Aspinall (ic) vs. Curtis Blaydes 2

Peso leve: King Green vs. Paddy Pimblett

Peso médio: Christian Leroy Duncan vs. Gregory Rodrigues

Peso pena: Arnold Allen vs. Giga Chikadze

ESPN2/ESPN+, 20h

Peso pena: Nathaniel Wood vs. Daniel Pineda

Peso palha: Molly McCann x Bruna Brasil

Peso galo masculino: Jake Hadley x Caolán Loughran

Peso mosca masculino: Muhammad Mokaev x Manel Kape

ESPN+, 18h

Peso meio-médio: Oban Elliott vs. Preston Parsons

Peso meio-pesado: Modestas Bukauskas x Marcin Prachnio

Peso meio-médio: Sam Patterson vs. Kiefer Crosbie

Peso pesado: Mick Parkin x Lukasz Brzeski

Peso palha: Shauna Bannon vs. Alice Ardelean

(c) = atual campeão | (ic) = atual campeão interino

Edwards e Aspinall lideram a geração de ouro do MMA inglês

Duas décadas após o primeiro evento do UFC na Inglaterra, o país se encontra abastecido com dois campeões, o rei dos meio-médios Leon Edwards e o detentor interino do título dos pesos pesados ​​Tom Aspinall — ambos lutarão neste sábado no UFC 304 em Manchester (22h ET no ESPN+ PPV). Além disso, o futuro da Inglaterra é brilhante com a próxima onda de prospectos prestes a se tornarem estrelas, como Paddy Pimblett e Dakota Ditcheva, entre outros. Por tudo isso, suas inspirações e oportunidades podem ser atraídas de volta para um inglês causando uma reviravolta enquanto lida com a saúde debilitada de seu pai.

Agora, a região é sem dúvida uma das maiores desenvolvedoras de talentos de MMA do mundo.

A Edwards e a Aspinall podem entregar em casa?

Com duas lutas por título, uma multidão barulhenta e grandes apostas em um card de 14 lutas, o UFC 304 parece estar cheio de drama em Manchester, Inglaterra. (22h00 horário do leste dos EUA no ESPN PPV)

Os compatriotas ingleses Leon Edwards e Tom Aspinall buscam defender seus títulos — peso médio e peso pesado interino, respectivamente — contra os merecedores Belal Muhammad e Curtis Blaydes. Ambas as lutas servirão como revanche, embora ambas as lutas anteriores tenham revelado muito sobre o resultado das festividades de sábado.

Junte isso a 13 lutadores representando o Reino Unido dentro da arena Co-op Live, e você terá uma experiência potencialmente eletrizante para os fãs de luta. Mas as perguntas permanecem: as estrelas britânicas podem brilhar no maior palco? Como o horário estranho — início do card principal às 3 da manhã — impactará os lutadores? O que as consequências das grandes lutas significarão para outras grandes estrelas do esporte?

Especialistas em apostas e treinadores mergulham fundo no UFC 304

Andreas Hale falou com o analista da ESPN e ex-peso médio do UFC Alan Jouban para obter sua perspectiva sobre o evento principal do UFC. O especialista em apostas da ESPN Ian Parker acrescenta insights e análises sobre o evento principal e outras apostas intrigantes que ele gosta no card.

Nosso modelo de dados aborda lutas pelo título do UFC 304

O que as análises dizem sobre as próximas lutas de campeonato como as duas na marquise do UFC 304? Um grappler como Belal Muhammad deve ser considerado favorito contra um striker como Leon Edwards? Uma revanche prejudica ou ajuda o atual campeão Tom Aspinall?

Usando modelos preditivos agnósticos de linhas de apostas, examinamos como o confronto de cada campeão aparece de uma visão de favorabilidade. Essencialmente, este é um bom confronto para o campeão ou o desafiante? As entradas consideram as métricas de desempenho de cada lutador dentro do octógono e selecionam fatores sobre o lutador fora do octógono. Quanto maior a pontuação, mais favorável o confronto para o campeão em exercício.

Essas pontuações não indicam como apostar na luta. Elas avaliam a favorabilidade relativa, indo do mais arriscado ao melhor confronto.

