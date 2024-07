Réus pelo homicídio de Kleber Malaquias vão a júri na quarta-feira (17)

Irão a júri popular na próxima quarta-feira (17) três dos seis acusados pela morte de Kleber Malaquias de Oliveira. São eles: Fredson José dos Santos, Edinaldo Estevão de Lima e José Mario de Lima Silva. O crime ocorreu há quatro anos, em julho de 2020, no município de Rio Largo. O julgamento será realizado em Maceió, no Fórum Desembargador Jairon Maia Fernandes.

De acordo com denúncia apresentada pelo Ministério Público de Alagoas, Fredson teria sido o executor do crime, enquanto José Mario e Edinaldo seriam partícipes. O MPAL pede pela condenação dos três por homicídio duplamente qualificado, por impossibilidade de defesa da vítima e por ter sido o crime cometido mediante promessa de recompensa.

Kleber Malaquias ficou conhecido, inclusive nacionalmente, por denunciar crimes cometidos por políticos e outras autoridades. Segundo o MPAL, essa teria sido a razão por trás do homicídio de Malaquias, crime elaborado de forma minuciosa, contando com a adulteração de placa de veículos e a habilitação de linhas telefônicas para dissimular as comunicações entre os envolvidos.

A vítima, que evitava sair de casa por conta da sua segurança, foi atraída para um posto de gasolina no dia do crime, por volta de 10h30, a convite de Edinaldo, que havia sido instruído por José Mario. Em seguida, eles seguiram para o Bar da Buchada por volta de 14h da tarde. Uma hora depois, Kleber pediu a conta e se dirigiu ao banheiro, sendo seguido por Fredson. No local, o autor do crime disparou contra a vítima.

Apesar de o homicídio ter ocorrido em Rio Largo, o julgamento será em Maceió. O MPAL deu parecer favorável ao pedido de desaforamento para garantir a imparcialidade na decisão dos jurados e também por conta do temor das vítimas indiretas do crime caso o julgamento fosse realizado em Rio Largo.

Atuarão no júri a promotora de Justiça Lídia Malta e os promotores de Justiça Tácito Yuri e Kleber Valadares.