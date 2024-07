Reyes Moronta, ex-arremessador da MLB, morre aos 31 anos

O ex-arremessador da liga principal Reyes Moronta, que dominou o bullpen do San Francisco Giants por duas temporadas, morreu no domingo. Ele tinha 31 anos.

De acordo com vários relatos, Moronta morreu em um acidente de trânsito em seu país natal, a República Dominicana.

A morte de Moronta foi confirmada nas redes sociais na manhã de segunda-feira por a Liga Mexicana de Beisebol e por os Bravos de Leonseu antigo time na liga.

Moronta passou partes de sete temporadas com quatro times diferentes da liga principal, incluindo mais de quatro temporadas com os Giants, de 2017 a 2023. O destro apareceu em dois jogos na temporada passada com o Los Angeles Angels antes de assinar no início deste ano com o Bravos de Leon, que o dispensou na semana passada.

Depois de aparecer em sete jogos com os Giants em 2017, Moronta surgiu como um dos principais relievers de San Francisco no ano seguinte. Ele foi 8-9 com uma ERA de 2,66 em 125 aparições combinadas de relief durante as temporadas de 2018 e 2019, eliminando 149 rebatedores em 121,2 innings.

Moronta sofreu uma lesão no ombro em setembro de 2019 e perdeu toda a temporada de 2020 antes de retornar aos Giants no ano seguinte. Ele registrou uma ERA de 3,05 em 177 jogos de carreira com os Giants, Angels, Los Angeles Dodgers e Arizona Diamondbacks.