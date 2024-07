RHOBH Star Kathy Hilton foi guiada em fuga durante desfile de moda

A estrela de Real Housewives of Beverly Hills compareceu ao evento de segunda-feira para apoiar o colega de elenco Sutton Stracke, que estava exibindo sua coleção Sutton Brands Green Label.

Outras estrelas do RHOBH também estavam na multidão, nomeadamente Kyle Richards, Dorit Kemsley, Bozoma Saint John, Erike Jayne e sua mãe, Renee Chahoy.

Não Kathy NO MEIO da passarela durante o desfile de Sutton 😭💀 #RHOBH pic.twitter.com/evIZ70eKmZ

Confira a filmagem… Kathy estava parada na beira da passarela conversando com Renee quando a modelo escultural se pavoneou atrás dela e colocou uma mão gentil em suas costas para guiá-la para fora do caminho.

Atordoada e mortificada, Kathy voltou-se para a modelo com as outras mulheres RHOBH que também pareciam surpresas.

Kathy rapidamente começou a voltar para seu lugar enquanto a modelo continuava pela passarela com um sorriso no rosto. Parece que a modelo não ficou particularmente chateada com a leve intrusão de Kathy.