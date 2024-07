Rich The Kid recebeu joias não pagas na festa de lançamento do álbum ‘Life’s a Gamble’

Obtivemos os documentos e eles são do advogado Baruch C. Cohen que representa Pedro Marco o ex-joalheiro de Rich que o processou em US$ 234 mil em 2020 por causa de uma suposta conta não paga.

Apesar de ter sido servido em sua grande noite, RTK não pareceu se intimidar dentro da festa… ficando excitado com sua esposa Tori Brix dar DDG enquanto mostrava seu álbum, incluindo sua colaboração “Not In The Mood” com Desvio.