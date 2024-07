Richard Ríos e Savinho lideram as estrelas revelação da Copa América de 2024

Com a Copa América de 2024 chegando ao fim no domingo, o emocionante torneio viu muitos jogadores causarem impacto em suas respectivas seleções.

Selecionamos algumas das estrelas que brilharam nos Estados Unidos neste verão e podem ganhar uma transferência para um novo clube após suas apresentações.

Richard Ríos (Colômbia), 24, MF, Palmeiras

Descoberto há cinco anos jogando em um torneio de futsal no Brasil, ele se converteu para o jogo de 11 contra 11 e fez sua estreia no ano passado com os vencedores da Série A brasileira. Trazido para a seleção da Colômbia no final do ano passado e começou um jogo pela primeira vez em março, mas já é difícil imaginar o meio-campo sem seu dinamismo de pernas longas. Ele se colocou no centro das atenções globais durante este torneio.

Richard Ríos tem sido um jogador essencial no meio-campo da Colômbia durante sua caminhada até a final da Copa América. (Foto de CHRIS CODUTO/AFP via Getty Images)

Jhon Arias (Colômbia), 26, MF, Fluminense

Não era considerado um jogador de glamour quando o Fluminense o levou para o Brasil há três anos, mas floresceu tanto que foi o homem-chave para o time que venceu a CONMEBOL Libertadores do ano passado. Para seu clube, ele é um ponta errante. Para a Colômbia, ele geralmente desempenha um papel mais disciplinado por dentro como um membro do trio de meio-campo. Foi a única ameaça do Fluminense na derrota final da Copa do Mundo de Clubes para o Manchester City, e será uma surpresa se as propostas da Europa não chegarem durante a janela de transferências.

Facundo Pellistri (Uruguai), 22, Atacante, Manchester United

Um ponta direita que foi negligenciado no Manchester United e passou a última temporada emprestado na Espanha com o Granada, que foi rebaixado. Mas tem sido uma figura importante para o Uruguai desde sua introdução surpresa no início de 2022, e usou a Copa para lembrar a muitos de suas virtudes. Um ponta astuto com a visão de um armador. Nem sempre estava no seu melhor, mas o técnico Marcelo Bielsa pode se arrepender de tirá-lo no intervalo na derrota da semifinal para a Colômbia.

Willian Pacho (Equador), 22, DF, Eintracht Frankfurt

Copa América 2024: Características e reação

Um grande zagueiro canhoto que, como muitos no time do Equador, é um produto do clube Independiente del Valle. Quando adolescente, ele já estava mostrando sua habilidade em passes de trás, e uma temporada na Bélgica com o Antuérpia e uma primeira campanha bem-sucedida na Alemanha fortaleceram suas habilidades defensivas. Foi para a Copa do Mundo do Catar sem sair do banco, mas posteriormente se estabeleceu como o melhor de uma safra altamente promissora de zagueiros equatorianos, e um torneio de estreia impressionante elevou seu estoque ainda mais alto.

Folarin Balogun (Estados Unidos), 23, FW, AS Monaco

Após uma primeira temporada decepcionante com o Monaco, Balogun foi um dos poucos jogadores da seleção masculina dos EUA a melhorar sua reputação na Copa. Ofereceu opções para os meio-campistas com sua força e sua habilidade com os dois pés, e ajudou a si mesmo a fazer gols maravilhosos nos dois primeiros jogos. A queda na ameaça de ataque ficou evidente assim que ele deu lugar a Ricardo Pepi, daí a visão de que, após o cartão vermelho de Timothy Weah, sua lesão no primeiro tempo no jogo decisivo contra o Uruguai foi o fator mais decisivo na eliminação precoce do time.

Jacob Shaffelburg (Canadá), 24, FW, Nashville SC

Teve tanto impacto na Copa que é difícil entender por que ele não fez mais em nível de clube. Começou a competição no banco, mas se tornou impossível de ser deixado de fora da escalação inicial, embora jogue em explosões e pareça ter problemas para durar o jogo. Rápido, forte e direto com um bom pé esquerdo, sua contribuição para o maravilhoso gol de contra-ataque de Jonathan David contra o Peru foi um dos destaques do torneio. Um para ficar de olho.

Jon Aramburu (Venezuela), 21, DF, Real Sociedad

Um lateral pequeno e atarracado com bastante ritmo, cuja origem basca lhe permite jogar pela Real Sociedad na Espanha. Só recentemente foi trazido para a seleção nacional e foi um grande sucesso em seus primeiros jogos internacionais competitivos. Naturalmente um lateral direito, mas também passou um jogo na esquerda. Sua velocidade e habilidade de cruzamento devem fazer parte do time venezuelano pelos próximos anos, e no nível do clube, ele fez um progresso sólido da liga venezuelana através da segunda divisão espanhola com o Real Unión para o primeiro time da Real Sociedad.

Jeyland Mitchell (Costa Rica), 19, DF, Feyenoord

O técnico da Costa Rica, Gustavo Alfaro, está sempre interessado em dar uma chance aos jovens e não se preocupou em colocar um zagueiro adolescente no que provavelmente é o grupo mais difícil da Copa. Mitchell — que teve que escolher entre futebol e basquete — cortou uma figura admiravelmente composta à direita dos três zagueiros de seu time. Os olheiros estavam observando. Poucos dias depois de ajudar o time a garantir um empate sem gols contra o Brasil, Mitchell trocou o time local Alajuelense pelo Feyenoord na Eredivisie.

Savinho (Brasil), 20, FW, Girona

Competir com Raphinha por uma vaga na ponta direita do Brasil nunca seria fácil, mas Savinho fez o suficiente para sugerir que ele terá um grande futuro para a seleção nacional. Depois de alguns minutos fora do banco contra a Inglaterra em março, esta foi sua primeira experiência internacional prolongada e ele saiu bem dela. Forte na bola, com uma explosão de aceleração e habilidades de controle próximo, o canhoto está em casa em qualquer flanco. Marcou seu primeiro gol por seu país e, com base em uma excelente temporada na Espanha, ele mostrou por que o Manchester City está interessado em contratá-lo.

Savinho impressionou pelo Brasil neste verão e tentará fazer o mesmo na próxima temporada em nível de clube. (Foto de Richard Callis/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Dexter Lembikisa (Jamaica) 20, DF, Wolverhampton Wanderers

Um lateral-direito ofensivo que deixou uma boa impressão, especialmente no jogo de abertura contra o México, quando incomodou o goleiro com seu chute de longa distância e fez um cruzamento fabuloso para Michail Antonio — se o cabeceio não tivesse sido anulado por impedimento apertado, talvez a campanha da Jamaica tivesse sido melhor. Lembikisa, nascido na Inglaterra, está nos registros do Wolves, que o emprestou para jogar na Escócia pelo Hearts na segunda metade da temporada passada.