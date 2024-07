Rihanna insultou jovem torcedor de futebol e pediu que ela tirasse uma foto dele e de Pulisic

A derrota involuntária aconteceu no fim de semana no Yankee Stadium, no Bronx… onde o AC Milan disputou um amistoso internacional contra o Manchester City.

A cantora de “We Found Love” estava lá arrasando com seus próximos chutes FENTY x PUMA… e tirou fotos com Pulisic, meio-campista do AC e do USMNT, ala do Man City Jack Grealish, e meio-campista Yunus Musah em uma suíte de estádio.