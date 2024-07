Rob Lowe diz que Tom Cruise o nocauteou quando filmaram ‘The Outsiders’

Rob Lowe está compartilhando seu favorito Tom Cruise história… e termina com Rob sendo nocauteado.

O programa do rico Eisen

Como Rob explicou recentemente no “The Rich Eisen Show”… ele tinha 17 anos e Tom tinha 18 quando filmaram o filme juntos. Ele diz que eles malhavam, corriam e lutavam boxe juntos enquanto estavam escondidos em um hotel no local… e a testosterona estava fluindo.

Rob diz que os sparrings foram intensos e competitivos… completos com capacete e protetores bucais… e Rob diz que Tom uma vez o nocauteou no corredor do hotel.