Rob Manfred: Árbitros robôs podem ser testados no treinamento de primavera

ARLINGTON, Texas — A Major League Baseball espera testar árbitros robôs como parte de um sistema de desafio durante o treinamento de primavera do ano que vem, tornando possível um componente de rebatida de bola automatizado já em 2026. Mas o comissário da MLB, Rob Manfred, ainda parece longe de se comprometer com essa data, dizendo na terça-feira que a liga tem “problemas técnicos em torno da definição da zona de strike” que precisam ser resolvidos antes mesmo de ser testada pelos jogadores da liga principal.

“Precisamos que ’25 faça o teste de treinamento de primavera se pudermos resolver essas questões, o que tornará ’26 uma possibilidade viável”, disse Manfred durante sua reunião anual pré-All-Star Game com a Baseball Writers’ Association of America (BBWAA). “Será que esse vai ser o ano? Não vou ficar desprevenido sobre essa questão.”

A MLB vem experimentando um sistema automatizado de strike de bola, ou ABS, no nível da liga menor nos últimos cinco anos e começou a usá-lo em todos os estádios Triple-A em 2023. Inicialmente, metade dos jogos usava ABS para cada chamada e a outra metade usava o sistema de desafio, mas a MLB adotou exclusivamente um sistema de desafio — no qual o árbitro principal chama as bolas e strikes como de costume e as equipes têm um número limitado de chamadas que podem ser revisadas — em 25 de junho.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

A troca, disse Manfred, foi “quase 100 por cento” com base no feedback dos jogadores, que preferem um sistema de desafio em vez do ABS completo. Manfred acrescentou que a precisão do ABS é “boa até um centésimo de polegada” e a tecnologia no caminho da bola é “perfeita” — mas que ainda não está totalmente pronta.

“Uma coisa que aprendemos com as mudanças do ano passado é que um pouco mais de tempo é melhor do que tempo insuficiente”, disse Manfred. “E quero dizer isso apenas em termos de garantir que, quando você traz algo para as grandes ligas, você tem que ter certeza de que está certo.”

As mudanças nas regras vão antes de um comitê de competição de 11 membros que consiste em um árbitro, quatro jogadores e seis representantes de equipe, dando à MLB a maioria dos votos quando se trata de implementar novas regras — que ela usou para incorporar um relógio de arremesso, bases maiores e restrições em mudanças de campo interno antes da temporada de 2023. Os jogadores já expressaram frustração pelo fato de suas opiniões sobre as novas regras não terem sido totalmente ouvidas, particularmente no que se refere a mais limites no relógio de arremesso em 2024.

Outro problema é a expiração do acordo de negociação coletiva dos árbitros no final da temporada de 2024, com o desejo da MLB por ABS esperado para ser uma parte importante das negociações. Tony Clark, diretor executivo da MLB Players Association, chamou a contribuição dos jogadores sobre ABS de “interessante”.

“Há aqueles que não têm interesse algum nisso; há aqueles que têm preocupações até mesmo com o sistema de desafio sobre como a zona de strike em si será considerada, como será, quão consistente será, o que acontece em um mundo onde o Wi-Fi cai em um estádio ou a tecnologia funciona mal em qualquer noite”, disse Clark em uma sessão anterior com a BBWAA. “Estamos vendo esses problemas, embora em estádios de ligas menores. Não queremos acabar em um mundo onde em um estádio de ligas principais acabamos com mais perguntas do que respostas sobre a integridade do jogo daquela noite, ou as decisões associadas a ele.”