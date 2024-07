Robert Downey Jr. Irá repetir o papel de Doutor Destino na sequência de ‘Vingadores’

Robert Downey Jr. surpreendeu os fãs do Universo Cinematográfico Marvel quando foi anunciado no sábado que ele retornaria como Doutor Destino para um novo filme dos ‘Vingadores’ – e a grande revelação foi feita no estilo clássico dos quadrinhos!

O lendário ator apareceu como o infame supervilão em um traje verde e uma máscara no rosto na Comic-Con de 2024 em San Diego, no sábado à noite. O público lotado não tinha ideia de que Robert estava por trás da máscara prateada enquanto permanecia na frente e no centro do palco, diante de outras figuras encapuzadas.



Confira o vídeo… Robert de repente arrancou a máscara e abriu os braços como asas enquanto olhava triunfante para a multidão. Os fãs enlouqueceram, torcendo, aplaudindo e filmando o momento incrível com seus celulares.

Presidente dos Estúdios Marvel Kevin Feige teve a honra de revelar que Robert iria repetir seu papel como Doom na sequência de ‘Vingadores’, “Avengers: Doomsday”. Feige também elogiou um segundo filme de ‘Vingadores’, “Vingadores: Guerras Secretas”, e disse que os Irmãos Russo dirigiriam os dois filmes.

Que delícia para os zilhões de fanáticos dos ‘Vingadores’. Mas para aqueles de vocês que talvez não estejam familiarizados com Doctor Doom, aqui está um breve resumo de seu personagem.



