Robert F. Kennedy Jr. Deseja que a proteção do serviço secreto não fosse necessária, mas está grato por isso

Robert F. Kennedy Jr. está falando sobre seu novo destacamento no Serviço Secreto – e, curiosamente, o candidato presidencial diz que prefere arriscar sozinho.

O filho de Roberto F. Kennedy estava no “TMZ Live” na segunda-feira, quando ele admitiu abertamente que não gosta de ter agentes do Serviço Secreto na campanha – já que gosta de interagir com o público.

No entanto, Kennedy – cujo pai e tio, John F. Kennedyforam ambos assassinados nos anos 60 – admitiu que a protecção do Serviço Secreto é uma necessidade para a segurança da sua família, do seu pessoal e dos transeuntes.

Ele acrescentou … “Seria absolutamente irresponsável da minha parte não ter a proteção do Serviço Secreto ao considerar a elevação do risco. Mas, você sabe, para mim, eu amo minha vida. Eu amo a liberdade que sempre tive e Gosto de interagir com as pessoas.”



RFK Jr. também disse que está profundamente grato a Presidente Biden por “finalmente” lhe dar agentes do Serviço Secreto – uma medida que ocorreu logo após o tentativa de assassinato é um ex-presidente Donald Trump é 13 de julho.

Kennedy também reservou um momento para abordar o anúncio de Biden no domingo, onde ele desistiu de sua candidatura à reeleição e endossou o vice-presidente Kamala Harris como seu substituto como candidato democrata de 2024.



Quanto a saber se a entrada de Harris na corrida muda as coisas para Kennedy? Assista ao vídeo… ele parecia despreocupado, citando a proximidade dela com Biden como uma verdadeira fraqueza.