Robert MacIntyre é o primeiro escocês em 25 anos a vencer o Scottish Open

NORTH BERWICK, Escócia — Robert MacIntyre venceu um Aberto que pareceu um torneio importante para ele no domingo, quando fez uma tacada de birdie de 22 pés no buraco final para um 67, 3 abaixo do par, vencendo o Aberto Escocês, tornando-se o primeiro escocês em 25 anos a vencer seu Aberto nacional.

MacIntyre aproveitou uma grande quebra no par-5 16º quando percebeu que estava em cima de um aspersor em rough tão fundo que mal conseguia ver sua bola de golfe. Ele recebeu um drop livre em grama mais curta e disparou sua aproximação de 248 jardas para 6 pés para eagle para empatar com Adam Scott na liderança.

Sua tacada de birdie deu uma última volta antes de cair, e MacIntyre largou seu taco e se virou para uma galeria escocesa delirante com um uppercut arrebatador para comemorar.

Robert MacIntyre segura o troféu do Scottish Open após se tornar o primeiro escocês desde 1999 a vencer o torneio. Luke Walker/Getty Images

“Acho que perdi a voz com o grito naquele buraco”, disse ele. “É incrível. Semana que vem é uma nova semana, mas eu te digo, vou comemorar isso com minha família, amigos e todos aqui. Vou comemorar muito. Vamos chegar ao The Open quando chegarmos ao The Open.”

O jogador de 27 anos da pequena cidade costeira de Oban venceu pela segunda vez este ano e também conquistou o Aberto do Canadá — o quarto campeonato mais antigo de golfe — no mês passado.

Colin Montgomerie foi o último escocês a vencer o Aberto da Escócia em 1999.

E na semana que vem é o grande — o British Open, o último major do ano, na Escócia, no Royal Troon. Faz pouco mais de um século desde que um jogador britânico venceu em Troon.

Mas isso pareceu igualmente importante para o pequeno esquerdista.

“Não tive vergonha de dizer: o Aberto da Escócia é o que eu quero”, disse MacIntyre na noite de sábado, quando estava duas tacadas atrás de Ludvig Åberg.

MacIntyre compensou um final difícil no ano passado no The Renaissance Club quando acertou um 3-wood apertado para birdie no último buraco, apenas para terminar uma tacada atrás quando Rory McIlroy acertou um 2-iron de 201 jardas para a vitória e preparou o birdie vencedor.

Scott, que fechou com 67, estava na sala de pontuação assistindo pela televisão quando MacIntyre fez a tacada vencedora. Ele estava prestes a acabar com uma seca de quatro anos sem vitória.

Aberg, enquanto isso, caiu para trás em um dia frio com um vento fresco. O sueco tinha jogado os par 5s em 9 abaixo na semana. Ele jogou com eles em 2 acima na rodada final, e suas chances acabaram quando ele errou um chip logo antes do 16º green.

Scott se recuperou de um duplo bogey no oitavo buraco, quando precisou de três fichas para permanecer no green, acertando uma tacada de bunker no buraco 9. O ex-campeão do Masters acertou uma bola forte no par 3 do buraco 14 e rolou sua tacada de longe do green no buraco 16 para um birdie.

MacIntyre estava três tacadas atrás, jogando no grupo atrás de Scott, quando sua sorte mudou com um putt de birdie de 40 pés no 14º. Ele teve que fazer putts de 4 pés para par duas vezes depois de forçar chances de birdie demais.

Mas a chave era o 16º. Se não fosse por usar spikes, ele poderia não ter sentido o aspersor sob seus pés que permitia a queda livre na grama curta. Ele teria que dar um hack em vez de alcançar o green.

Mas ele entregou a mercadoria, e a Escócia não poderia estar mais feliz. “Vai lá, Bob!”, eles o aplaudiram por todo o The Renaissance Club. Suas vozes ficaram mais fortes mesmo quando as temperaturas caíram no final da tarde.

A maior comemoração foi na última tacada, e MacIntyre se agachou e colocou as mãos sobre a cabeça enquanto esperava Aberg terminar sua rodada.

Ele irá para Royal Troon se sentindo tão satisfeito como sempre.

Scott se consolou por estar na disputa pela primeira vez neste ano e quase ter conseguido.

“Sinto que estou jogando em alto nível”, disse ele. “E você sabe, feliz por Bob. Esta é uma grande vitória. Joguei com ele ontem, e você pode ouvi-los cantando. Acho que isso é incrível para ele.”

Aaron Rai também teve motivos para comemorar. Após quase duas semanas no PGA Tour, o inglês fechou com 63 para empatar em quarto, ganhando uma das três vagas finais no British Open na próxima semana.

Alex Noren da Suécia e Richard Mansell da Inglaterra ficaram com as outras duas vagas, elevando o campo para 159 jogadores. É a primeira vez desde 1995 que o The Open Championship ultrapassa 156 jogadores, o que ele consegue lidar por causa das longas horas de luz do dia.

McIlroy fechou com 68 e empatou em quarto lugar, sua primeira aparição desde que perdeu a liderança no final do US Open no mês passado no Pinehurst No. 2.