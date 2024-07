Rockies Pitcher Ribs Reese McGuire sobre prisão por masturbação, quase incita briga

Arremessador das Montanhas Rochosas Cal Quantrill fiquei tão chateado com Reese McGuire durante o jogo de quarta-feira, ele protegeu o apanhador do Red Sox por sua prisão por masturbação pública no passado – e suas palavras acaloradas quase incitaram uma briga total.

O incidente ocorreu depois que McGuire acertou um pop-up no quarto turno da disputa das duas equipes no Coors Field, em Denver.

Enquanto Cal caminhava de volta para o abrigo das Montanhas Rochosas… ele, por algum motivo, decidiu ir atrás de McGuire – lembrando-o de forma colorida de quando ele estava preso em 2020 por supostamente dar prazer em um carro em frente a uma loja na Flórida.





Você pode ver no vídeo da transmissão do jogo que Quantrill gritou claramente: “Vá se foder na porra do estacionamento, seu idiota!”

McGuire ficou ofendido com as palavras – e pareceu tentar lutar contra Quantrill por causa delas. Felizmente para ambos os lados, os companheiros intervieram antes que as coisas se tornassem físicas.

Os dois caras retornaram aos seus esconderijos – e ainda não tiveram mais problemas… embora o jogo ainda esteja apenas na sétima entrada neste momento.



É claro que não é a primeira vez que McGuire é lembrado de seu passado caso criminal no campo de beisebol… um Braves o organista trollou ele com Michael Jackson‘Beat It’ durante uma de suas rebatidas no final de 2020.