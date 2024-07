Rodri para o Real Madrid seria uma contratação ‘perfeita’ – Dani Carvajal

Dani Carvajal disse que seu companheiro de seleção espanhol Rodri seria a escolha perfeita para o Real Madrid e que ele tem incentivado o meio-campista do Manchester City a retornar à sua terra natal durante a Eurocopa na Alemanha.

Rodri se juntou ao Manchester City em 2019, tendo jogado anteriormente pelo Atlético Madrid e Villarreal. Ele tem contrato com o clube da Premier League até 2027.

O Madrid vem rejuvenescendo lentamente seu meio-campo nos últimos anos, mas pode se beneficiar com outra adição no meio após a aposentadoria de Toni Kroos e com Luka Modric chegando ao fim de sua carreira.

“Eu digo [Rodri] todos os dias para vir a Madri”, disse Carvajal à COPE na quinta-feira, antes da final da Euro 2024 contra a Inglaterra, no domingo.

“Eu digo a ele: ‘Saia de Manchester, não tem sol lá, e venha para Madri, precisamos de você. E mais, você é de Madri.'”

Questionado sobre como Rodri responde, o lateral-direito do Madrid acrescentou: “Ele diz que tem um contato, que não há cláusulas de rescisão [in England] … Ele me dá voltas basicamente, mas seria a contratação perfeita, sem dúvida. Ele é espanhol, de Madri… Ele se encaixaria perfeitamente.”

Rodri emergiu como uma figura-chave para seu clube e país nos últimos anos, conquistando quatro títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões com o City e ajudando a Espanha a chegar à final na Alemanha.

Dani Carvajal tem 278 jogos na LaLiga. Foto de Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

Há uma crescente admiração por ele na Espanha, com seu companheiro de seleção Dani Vivian dizendo esta semana que ele já deveria ter ganhado a Bola de Ouro no ano passado, após marcar o gol da vitória na final da Liga dos Campeões.

No entanto, Rodri disse que está feliz onde está.

“Estou em um dos melhores clubes do mundo e estou muito feliz na Inglaterra”, disse ele ao Diario AS na quinta-feira.

“Tenho mais três anos de contrato e, quando chegar o momento, vou ver. Não gosto de pensar a longo prazo, não faz muito sentido.”

Rodri enfrentará os companheiros de equipe do Manchester City, John Stones e Phil Foden, na final de domingo contra a Inglaterra.

“Eu sei [England] bem, eu sei tudo sobre a cultura do futebol inglês”, ele acrescentou. “Eles têm um time muito talentoso, jogadores muito talentosos que administram bem todos os aspectos do jogo.

“Eles defendem bem, podem atacar você, são fortes em jogadas ensaiadas. Temos que trabalhar em como machucá-los. Temos nossos próprios pontos fortes e a confiança de que podemos vencê-los.”