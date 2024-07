Ronald Araujo, do Barcelona, ​​fica fora por 4 meses após cirurgia – fontes

O zagueiro do Barcelona Ronald Araújo deve ficar afastado dos gramados por cerca de quatro meses após decidir passar por uma cirurgia para corrigir um problema no tendão da coxa, confirmaram fontes à ESPN.

Araújo, 25 anos, se machucou na vitória do Uruguai nas quartas de final contra o Brasil na Copa América e perdeu o resto do torneio.

Após consulta com a equipe médica do Barça, ele decidiu fazer uma operação no tendão lesionado.

O clube catalão não detalhou quanto tempo ele ficará fora de ação, mas fontes disseram à ESPN que é improvável que ele retorne antes de novembro.

“Os exames realizados na Ciutat Esportiva mostraram que Araujo tem uma lesão no tendão da coxa direita”, disse o Barça em um comunicado nesta segunda-feira.

Ronald Araújo sofreu a lesão enquanto jogava pelo Uruguai na Copa América. Ethan Miller/Getty Images

“Ele passará por uma cirurgia liderada pelo Dr. Lasse Lempainen, supervisionada pela equipe médica do clube, na Finlândia. Após o procedimento, uma atualização médica será divulgada.”

O Barça retornou à pré-temporada na semana passada sob o comando do novo técnico Hansi Flick e dará início à temporada 2024-25 da LaLiga em Valência, no dia 17 de agosto.

O revés causado pela lesão ocorre em meio a dúvidas constantes sobre o futuro de Araújo no Barça.

A ESPN revelou no início deste ano que o Barça está aberto a ofertas pelo zagueiro depois que ele entrou nos dois últimos anos de seu contrato neste mês.

As negociações para estender seu contrato além do vencimento em 2026 não progrediram, com relatos de interesse do Bayern de Munique e da Premier League.

O Barça, portanto, ciente de que seu valor diminuirá à medida que se aproxima do fim dos mandatos, consideraria uma transferência neste verão.